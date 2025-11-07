男子「尿尿分岔」慌了 醫：40歲以上注意！有癌變可能

男子「尿尿分岔」，醫生警告要注意是否伴隨其他症狀。示意圖／Pixabay

一名55歲男子近來發現自己排尿情況異常，所以到泌尿外科就診，他自述以前排尿，尿液都是拋物線，但現在常常會「分岔」，甚至滴到褲子上，懷疑自己攝護腺出狀況。泌尿外科曲元正醫師說，這是門診經常聽到的病患困擾，特別是40歲以上的男性，尿尿分岔雖然不一定是攝護腺的問題，但如果伴隨其他症狀，必須進一步評估是否是其他疾病，甚至有可能是癌變。

曲正元醫師在臉書粉絲頁「泌尿外科 曲元正醫師」發文指出，排尿分岔不一定是攝護腺的問題，有些只是短暫的生理現象，但有些確實和攝護腺疾病有關。男性排尿射程約20至40公分，應該呈現平順的拋物線。分岔的主要原因，是尿道出口一時受到阻擋或壓迫。

曲元正說，尿道口受到阻擋或壓迫常見的情況有三種：

剛起床：尿壓大加上晨勃導致尿道受壓。 射精後第一次排尿：因海綿體仍在充血。 包皮過長或尿道口天生形狀特殊，讓尿液分散。

以上三種情況造成的排尿分岔，多半是短暫、偶爾發生，不會持續，不需要過度擔心。

不過，40歲以上排尿分岔，最常見的問題是攝護腺肥大。曲元正說，男性在40歲之後，攝護腺會隨著年齡逐漸增大，攝護腺正好位於膀胱出口，環抱尿道前端，一旦體積變大並向內壓迫尿道，就會讓通道變窄、出口形狀改變，導致尿流不再集中，表現為尿線變細、方向不穩，甚至分岔亂噴。

曲元正說，排尿分岔除了攝護腺肥大，如果分岔伴隨排尿疼痛、感染反覆發作、血尿或異常分泌物，就不能僅僅認為是單純的攝護腺肥大，而必須進一步評估是否與其他疾病有關，例如：

攝護腺炎：發炎會使腺體腫脹，造成尿道口受壓或不規則，導致尿液分流。患者常合併排尿灼熱、頻尿、下腹痠痛。 尿道結石：小結石堵在攝護腺導管或尿道口，讓尿流被擾亂而分岔，常與慢性攝護腺炎並存。 攝護腺癌：腫瘤壓迫或侵犯尿道出口，破壞平滑結構，讓尿流改變方向。早期表現和攝護腺肥大相似，但若合併血尿、骨骼痠痛就要特別小心。



