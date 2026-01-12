男子「肉身擋小黃」站路口 ！路人以為 「八點檔要來了」警方揭實情

記者洪正達／高雄報導

陳姓計程車運將左轉沒看到呂姓男路人當場撞上，雙方在路口僵持直到警方趕到。（圖／翻攝畫面）

高雄大寮區10日深夜11點半左右在鳳林路與山頂路口發生一起事件，一輛計程車停在斑馬線上時被一名男路人擋在正前方動彈不得，且該名男路人持續「肉身擋車」盯著運將，現場氣氛相當緊張，員警獲報到場後，釐清現場為計程車與路人發生車禍，導致路人腳部受傷但未送醫，詳細車禍原因正在釐清中。

據了解，當時臨近午夜，計程車與男路人突如其來的舉動也讓也讓其他看傻眼，從畫面中可以發現雙方僵持在路口，容易讓人聯想是否為感情或債務糾紛，還好警方到場後已排除其他原因，僅為一起單純車禍。

由於人車忽然停在路口僵持，路過民眾以為發生糾紛。（圖／翻攝畫面）

林園分局指出，10日深夜11點55分，獲報在大寮區鳳林三路與山頂路口發生車禍，警方派員趕抵後，初步了解為陳姓計程運將（49歲） ，從山頂路左轉鳳林三路時，在斑馬線上撞上呂姓男子（31歲）導致呂男腳部受傷，現場無人酒駕，詳細肇事原因待鑑定。

