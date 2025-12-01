男子「螃蟹切」轉彎不甩警車後方聲聲喚 罰2萬扣照半年
〔記者彭健禮／苗栗報導〕楊姓男子開車轉彎「螃蟹切」，被巡邏警方目睹跟上在後鳴笛並多次廣播「請靠邊停車」、「要多開一張拒檢逃逸喔」、「再不停駕照要沒囉」，但楊男不甩，逕自開上國道離去，被警告發「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰2萬元、吊扣駕照半年。楊男不服，提行政訴訟，主張當時因專注找國道入口，沒注意到後方警車攔查的行為，並非故意拒檢逃逸，還怪警察「為何不直接把他攔下？」法院審理，認楊男無理，予以駁回。
楊男於今年5月27日上午11點多，開車於苗栗縣通霄鎮台一線左轉苗128縣道時，未先駛入內側車道，直接跨越多個車道轉彎，被通霄警分局巡邏警方目睹，駕駛警車趨前於後方追躡，並多次鳴警號、警笛及以廣播呼叫楊男靠邊停車，但楊男不甩，開上國道3號離去。楊男被警逕舉告發「拒絕停車接受稽查而逃逸」，罰2萬元、吊扣駕照6個月。
楊男提行政訴訟，主張他因在尋找國道3號入口，未注意有警車追躡於後，也未聽到警車有鳴警笛、警號及以廣播示意他停車，他並非故意拒絕停車接受稽查而逃逸，還質疑警察「為何不直接把他攔下？」
然警車行車紀錄器影像顯示，員警見楊男違規駕車行為後，即以警車長鳴一聲警號，上前追躡於楊男車輛後方，至楊男進入國道3號通霄交流道南下方向匝道上國道離去之間路程，警車多次鳴笛，並透過廣播多次呼喊楊男車輛車號「請靠邊停車」，及「要多開一張拒檢逃逸喔」、「再不停駕照要沒囉」等，但楊男車輛都未靠邊停下。
法官勘驗後，認為舉發員警始終駕車緊跟於楊男車輛後方，2車間也沒有其他車輛，楊男的主張有違常情，也無法舉證，不可採。另，按「取締一般交通違規作業程序」並未規定警員應至違規車輛車前或車旁實施攔停稽查行為，並載明警察以警鳴器、警笛、喊話氣呼叫靠邊停車，仍不靠邊停車接受稽查或逃逸者，即符合不服稽查取締事實之認定。
