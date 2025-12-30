男子「雪山西稜」縱走喪命 直升機今午吊掛下山

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕包括1名40歲林姓男子在內的一行5人，於25日展開「雪山西稜」縱走，但林男於26日下午2點多抵達匹匹達山下方箭竹林石疑似因失溫身體異常，苗縣府消防局會同雪霸國家公園管理處巡山員及保七第五大隊人員組成救難小組前往搜救，但林男於26日晚間6點失去生命跡象，救難小組冒著風雪一路挺進於昨天接觸到林男遺體，把握今天上午天候狀況較佳趕緊申請直升機，終於在今天中午11點多將林男遺體吊掛至台中市東勢河濱公園，全案交警方及家屬處理。

救難小組挺進高山地區，並在下雪的惡劣天候中持續搜救，先將與林男同行、糧食已用罄的4名山友救下山，但因林男遺體所在地區不利直升機降落，救難小組昨天晚間接觸到林男遺體後，先將遺體移動到平坦處以便直升機吊掛。

苗縣府消防局今天中午指出，由於今天氣候較前幾天佳，救難小組把握時機申請直升機吊掛林男遺體，成功吊掛後於今天中午11點多降落台中市東勢河濱公園。

