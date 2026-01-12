男子2年前除夕夜台南海產店尋仇反遭刺死 老闆凶嫌二審仍判6年

〔記者王俊忠／台南報導〕原本在台南市東區經營海產燒烤店的男子周元良，與綽號「麻糬」的鄭姓男子是舊識，兩人因故在網路臉書起爭執，鄭男覺得不堪周男騷擾，於2024年春節除夕夜拿斧頭偕胞兄到周男店裡理論，鄭男到店持斧頭朝周男揮去，周拿出折疊刀反擊、刺殺鄭身體、頭、胸多處，致鄭傷重不治。去年2月一審國民法官庭依傷害致死罪判周嫌6年徒刑；案子上訴二審，今天高等法院台南分院仍維持一審原判，還可上訴。

去年一審6位國民法官與3位職業法官合議庭認為周嫌犯行構成正當防衛，但有防衛過當問題；至於檢方認定周嫌與鄭男兩人相約談判情事，一審認為不存在相約問題、改認定是傷害致死。

檢警調查，周男(44歲、收押後已交保)與鄭男素有嫌隙，鄭男一方指鄭男不堪周男先前持續在臉書騷擾他，兩人相約在2024年2月9日晚間(除夕夜)碰面，鄭男在家中吃年夜飯後即拿斧頭偕其鄭姓胞兄(持球棒)於當晚8點50分許到達周男在台南市東區生產路經營的海產燒烤店(案發後停業)，要找周男理論。

鄭男一到海產店時、先拿斧頭打破店門口的玻璃，接著衝入店內用餐區拿斧頭朝周男揮去，周男見狀拿出1把折疊刀反擊，兩人肢體衝突過程中，周拿折疊刀持續攻擊刺向鄭的身體、頭部左側與胸腔部位，導致鄭男心臟破裂大量出血及氣血胸嚴重傷勢。

警、消單位獲報由消防局救護車將鄭男送到附近的市立醫院急救，惜鄭男傷重、於當晚10點多醫院宣告不治。案發後，轄區南市一分局警方到場帶回周男與相關人員查辦，檢方並依殺人罪嫌起訴周男。

其他也被雙方互控涉殺人或傷害的鄭男胞兄與在場的周男陳姓妻子、周男友人林姓男子、郭姓男子等4人，則在檢方調查後認定罪嫌不足、均予不起訴處分。

