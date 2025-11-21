男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內。圖／大甲李綜合醫院提供

中部地區一名男子日前到醫院求診，自述已經3天無法排便。醫生幫他做了X光檢查之後，驚見男子的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯！外科醫師原本要使用器械把杯子夾出來，但杯緣光滑無法施力，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，真的是超級慘！

男子到大甲李綜合醫院求診，駐診在李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達表示，該名患者到院時，自述3天都無法排便，但是可能是因為害羞，不敢告訴醫生自己的肛門塞了一個杯子，還是等到X光檢查，才發現男子的骨盆腔內有異物，發現是一個杯子，杯口朝下。

廣告 廣告

李綜合醫院外科醫師吳坤達，手術把塞在肛門的杯子取出。圖／大甲李綜合醫院提供

醫生馬上幫男子安排手術取出杯子，一開始試著使用器械直接把杯子夾出來，但是杯子太過光滑，醫生用了很多器械，試了很多次，都無法成功夾出杯子。後來醫生使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，又擔心會把杯子夾碎，傷及男子或造成感染風險，最後只好在肚子上動刀，直接「破肚開腸」劃開腸子，總共花了2個多小時，才順利取出杯子。同時醫生還做了一個人工造口，讓男子能夠暫時排便。

杯子最後被完整取出。圖／大甲李綜合醫院提供

醫生說：「真的無奇不有，我看到也嚇一跳！」後來他問男子，杯子到底是怎麼塞進肛門的，男子非常害羞，只回答：「我不知道，我不小心的。」並說自己原本算試著用力像大便一樣排出杯子，卻卡得死死的，憋了至少3天無法排便，才趕緊就醫求救。

醫生表示，肛門塞進異物的情況，一般臨床上是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，但這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死的危機，萬一受傷，恐要造口裝人工肛門，才能順利排便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，切記不要輕易嘗試。



回到原文

更多鏡報報導

關最久死囚黃春棋、陳憶隆「暫時逃過死刑」 因檢察總長提非常上訴

北韓商人夫妻「太傲慢」遭公開處決！200多人被迫觀刑 連孩童也必須參加

57歲男施工後太渴「猛灌200ml腐蝕劑」！心臟驟停26次