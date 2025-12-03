男子ATM前鬼祟遭鎖定 警放讓他離去抽「喪屍菸彈」逮正著

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市信義區1名超商店員，昨日下午發現1名男子在店內操作ATM多次失敗、行跡可疑，機警通報信義分局五分埔派出所。員警到場後，發現該名34歲的張姓男子態度消極且身體不正常抖動，遂使出「欲擒故縱」之計，先假意放張男離開，果不其然張男離開後竟大方地抽起有「喪屍菸彈」的電子煙，當場被員警逮個正著，並查獲毒品依法送辦。

警方表示，當時員警到場後協請張男返回派出所釐清資料，過程中張男極不配合，警方經確認其身上並無他人提款卡後，決定先抄登詳細資料，並任他自行離去。

如警方所料，張男離開派出所後，隨即拿出電子煙，開心抽起疑似含有依托咪酯成分的「喪屍菸彈」。埋伏在後的員警見狀，立即上前表明身分進行查緝。張男驚嚇認栽後，態度隨即丕變轉為配合，並主動交付身上剩餘的毒品咖啡包及搖頭丸。經初檢，持有的毒品均呈陽性反應。

信義分局詢後依違反《毒品危害防制條例》將張男移送台北地檢署偵辦。也呼籲民眾，毒品嚴重危害身心健康，不論以何種形式混入電子煙、餅乾、飲品皆屬違法。切勿心存僥倖或因一時好奇而施用毒品，避免觸法害己。本分局將持續加強查察，全力打擊毒品犯罪，守護市民安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

