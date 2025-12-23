男子PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」 調查局火速逮人送辦

林男PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」，被依恐嚇公眾罪移送法辦。調查局提供



張文隨機殺人事件後，有人在網路上貼文「張文為什麼不等跨年開車撞人」，台北市調查處執行「1219反恐專案」鎖定一名林姓男子所為，報請士林地檢署指揮偵辦，並在今(12/23)日拘提林男到案移送士林地檢署偵辦。

台北車站及中山商圈於上週晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷的悲劇，引發社會高度關注與不安。同時，網路平台上陸續出現模仿犯罪及恐嚇公共安全的言論，恐加劇社會恐慌。法務部調查局迅速應變，成立「1219反恐專案」，積極展開偵查行動。

昨(12/22)日凌晨在網路巡邏時，發現有使用者張貼多則涉及恐嚇公眾的言論，包括「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「隨機殺人預告」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」等內容。

調查局隨即展開溯源追查，鎖定一名林姓男子為張貼者，並報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及檢察官薛人允指揮偵辦，同時會同士林分局執行搜索及拘提行動，將林男帶回調查。經詢問後，在今(12/23)日以涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪，解送士林地檢署複訊。

調查局表示，網路上散布涉及恐嚇、暴力及危害公共安全的訊息，不僅可能觸法，更可能造成社會恐慌擴散。呼籲民眾切勿恣意散布或轉傳相關內容，應共同維護社會秩序與公共安全。調查局強調，將持續加強網路監控與查緝作為，全力守護社會安定。

