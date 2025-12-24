男子PO文「想扮小丑殺人」 新北地檢聲請羈押獲准

新北地檢署。呂志明攝



張文隨機殺人事件後，有人上網PO文「很想打扮成小丑殺人」，警方在進行網路巡邏發現後報請新北地檢署偵辦，昨(12/23)日將劉男拘提到案後，檢察官認為劉男涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

桃園市刑事警察大隊於網路巡邏時，發現一名劉姓男子近日在Dcard網站公開發表涉及暴力的威脅言論。劉男聲稱欲模仿台北車站公眾暴力案件犯嫌張文殺人，並表示有意打扮成小丑進行殺人行為，且提及「只要心情不好就想殺人」等危險言論。

警方在掌握訊息後將相關情資報請新北地檢署指揮，由檢察官核發拘票拘提到案，經檢察官訊問後，認定劉男涉犯《刑法》第 151 條恐嚇公眾、第 305 條恐嚇等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。

新北檢表示，日前奉高檢署指示，已由檢察長指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，即時掌握案件情資及妥速應處，就轄區內重大恐嚇公眾危害治安案件，將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。

