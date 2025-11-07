「男孩思維直接目標強」女孩安靜男孩追不停 專家：這非懶散是天賦
養育男孩需要理解他們獨特的思維方式和行為模式。根據專家觀察，男孩的大腦結構與女孩有明顯差異，這反映在他們的日常行為中。雙男寶家長Stacey分享了與男孩相處的心得，強調男孩思維直接、目標導向的特性，需要清晰明確的溝通方式。專家們進一步解釋了男性「空間認知優先型大腦」的特點，以及如何據此調整教養策略，在保留男孩天生優勢的同時，培養他們的生活能力和社交技巧。
在科技業工作的雙男寶媽媽Stacey觀察到，男孩子的思維非常直接且目標性強。她表示，與男孩相處時需要提供明確的目標和計畫，例如週末安排活動時，要清楚告知他們將去哪裡、如何前往、中午要做什麼等細節。Stacey因為在男性居多的科技業工作環境中累積的經驗，更能理解男生的思考模式，在教育兩個兒子時也會從男孩的角度出發，採用更清晰直接的教育方式。Stacey也分享了男孩與女孩在社交場合的明顯差異。她觀察到，當與朋友家庭聚會時，女孩通常能安靜地待在媽媽身邊，讓媽媽可以優雅地與朋友聊天；而男孩則需要媽媽不斷追逐，確保他們不會做出危險行為。這種活潑好動的特質，也意味著照顧男孩需要更多的耐心。
性別親子專家吳娟瑜解釋了男女大腦神經迴路的差異。她指出，多數男性天生具備「空間認知優先型的大腦」，而女性則傾向於「溝通優先型的大腦」。空間認知優先的大腦會自然地將視線聚焦於遠處，測量空間距離並了解物體構造；而溝通優先型大腦則會優先關注近處，對他人的表情和行動做出反應。吳娟瑜舉例說明，當媽媽要求兒子「把碗收到洗碗槽」時，男孩通常只會完成這個特定任務，而不會順便收拾筷子或盤子，因為洗碗槽是他的目標導向。這並非男孩「傻傻的」或「不懂事」，而是因為他們的大腦神經迴路不同。她建議父母在交代任務時要更加詳細，明確說明需要完成的每個步驟。
專家進一步解釋，男性的空間認知優先特質表現在日常生活中，例如想去廁所時眼裡只有廁所，不會注意到途中的髒衣服或碗盤。這並非懶散，而是大腦具備瞬間看遠的才能，這也是理工科非常需要的特質之一。全家盟輔導理事長彭淑燕認為，雖然多數人可以認同男女在認知和反應特質上的差異，但人作為群居生物，需要融入團體並學會合作。她強調，相互理解、承擔責任和分工合作是不可或缺的生存法則。
專家們一致建議，在教育男孩時，父母應理解並尊重他們的天性，用鼓勵代替責罵，在培養生活習慣的同時，也保留他們天生的冒險和開發精神。教養孩子確實需要花費心力，而了解男女思維的差異，能幫助父母更有效地引導孩子的成長。
更多 TVBS 報導
玩出科學力！台中STEAM教育從幼兒到中學全面開展
給孩子最好的禮物！中市「給孩子一個禮堂」計畫 打造安全、有感的學習空間
讀書、育兒、喝牛奶都免費！ 林俊憲端育兒政策：家長零負擔
董事長出馬！賈永婕錄跨年煙火音樂唱到哭 黃韻玲勸：要慎重考慮
其他人也在看
她是阿姨、繼母還是親生母？ 一紙鑑定報告揭42年複雜親子關係
台南張姓婦人曾在42年前未婚生子，礙於當時保守的社會氛圍和拮据的經濟條件，她沒辦法獨自養大小孩，甚至無法替兒子申報戶口。萬般無奈之下，她只好央求親姊姊和郭姓姊夫收養，讓兒子在一個完整的家庭中成長。往後多年，又陸續發生一連串變故，結果張婦竟成為兒子的養母，直到近來兒子才向法院申請確認母子關係。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
寶寶幾歲開始刷牙？嬰兒需要用牙膏嗎？爸媽必知「新生兒潔牙攻略」
兒童口腔保健需從嬰兒期做起。《優活健康網》特選此篇，教導新手爸媽為寶寶提供正確刷牙方式：0～6個月大嬰兒應用紗布清潔，長牙後使用含氟牙膏，每日兩次，3歲前米粒大小，3歲以上豌豆大小；刷牙時應力道輕柔、方法固定，並搭配遊戲增加樂趣；牙刷需定期更換，牙線則每日使用。優活健康網 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃仁勳抵台！談「輝達台灣總部」：盼土地問題能解決
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人專機直飛台南，這是他今年第四度來台。他一抵達便親切向媒體與粉絲打招呼。接受採訪時，他親口證實將參訪台積電3奈米廠，也對輝達台灣總部選址的傳言作出回應，表示：「我希望土地問題能順利解決，讓我們能在台北興建一棟漂亮的建築。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 6 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 20 小時前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老公7億美元身家！大谷愛妻竟是用「舊iPhone」 網讚：太難得了
道奇隊在世界大賽封王，近日回到洛杉磯舉辦遊行，日籍球星大谷翔平與妻子真美子互動引發關注。有球迷注意到，真美子用來記錄老公職棒生涯高光時刻的手機竟是舊款iPhone，由於大谷翔平的身家高達7億美元，真美子的儉樸讓網友讚賞。太報 ・ 2 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 8 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 6 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 6 小時前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 17 小時前
MLB／18局大戰史密斯自爆13局就開始抽筋 道奇教頭：絕對不換
道奇隊締造世界大賽二連霸後，團隊成員與總教練羅伯茲（Dave Roberts）登上脫口秀舞台，在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）中分享奪冠花絮，鐵捕史密斯（Will Smi...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前