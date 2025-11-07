「男孩思維直接目標強」女孩安靜男孩追不停 專家：這非懶散是天賦

小男孩公園遊樂 （圖／ＴＶＢＳ）

養育男孩需要理解他們獨特的思維方式和行為模式。根據專家觀察，男孩的大腦結構與女孩有明顯差異，這反映在他們的日常行為中。雙男寶家長Stacey分享了與男孩相處的心得，強調男孩思維直接、目標導向的特性，需要清晰明確的溝通方式。專家們進一步解釋了男性「空間認知優先型大腦」的特點，以及如何據此調整教養策略，在保留男孩天生優勢的同時，培養他們的生活能力和社交技巧。

陪伴孩子成長（圖／ＴＶＢＳ）

在科技業工作的雙男寶媽媽Stacey觀察到，男孩子的思維非常直接且目標性強。她表示，與男孩相處時需要提供明確的目標和計畫，例如週末安排活動時，要清楚告知他們將去哪裡、如何前往、中午要做什麼等細節。Stacey因為在男性居多的科技業工作環境中累積的經驗，更能理解男生的思考模式，在教育兩個兒子時也會從男孩的角度出發，採用更清晰直接的教育方式。Stacey也分享了男孩與女孩在社交場合的明顯差異。她觀察到，當與朋友家庭聚會時，女孩通常能安靜地待在媽媽身邊，讓媽媽可以優雅地與朋友聊天；而男孩則需要媽媽不斷追逐，確保他們不會做出危險行為。這種活潑好動的特質，也意味著照顧男孩需要更多的耐心。

性別親子專家吳娟瑜解釋了男女大腦神經迴路的差異。她指出，多數男性天生具備「空間認知優先型的大腦」，而女性則傾向於「溝通優先型的大腦」。空間認知優先的大腦會自然地將視線聚焦於遠處，測量空間距離並了解物體構造；而溝通優先型大腦則會優先關注近處，對他人的表情和行動做出反應。吳娟瑜舉例說明，當媽媽要求兒子「把碗收到洗碗槽」時，男孩通常只會完成這個特定任務，而不會順便收拾筷子或盤子，因為洗碗槽是他的目標導向。這並非男孩「傻傻的」或「不懂事」，而是因為他們的大腦神經迴路不同。她建議父母在交代任務時要更加詳細，明確說明需要完成的每個步驟。

專家進一步解釋，男性的空間認知優先特質表現在日常生活中，例如想去廁所時眼裡只有廁所，不會注意到途中的髒衣服或碗盤。這並非懶散，而是大腦具備瞬間看遠的才能，這也是理工科非常需要的特質之一。全家盟輔導理事長彭淑燕認為，雖然多數人可以認同男女在認知和反應特質上的差異，但人作為群居生物，需要融入團體並學會合作。她強調，相互理解、承擔責任和分工合作是不可或缺的生存法則。

家長陪伴孩子一同成長（圖／ＴＶＢＳ）

專家們一致建議，在教育男孩時，父母應理解並尊重他們的天性，用鼓勵代替責罵，在培養生活習慣的同時，也保留他們天生的冒險和開發精神。教養孩子確實需要花費心力，而了解男女思維的差異，能幫助父母更有效地引導孩子的成長。

