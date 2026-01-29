男學員因試吃月餅遭虐死 藝識流教主4人涉傷害致死罪起訴

涉嫌凌虐學員致死的藝識流教主王禹婕，今(1/29)日送審台北地院。呂志明攝



林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」課程，原本想要淨化心靈，不料卻被教主王禹婕等人以「脈輪淨化」、「消業力」凌虐，最後林男還因為以藝識流名義預約中秋節試吃月餅，被擀麵杖執行家法痛毆致死，台北地檢署調查後認為王禹婕、學院護法兼網紅牙醫吳宗儒、學院護法王紹丞、療癒顧問林承毅4人涉犯傷害致死罪，依法起訴，同時在今(1/29)日將在押4人送審台北地院，由國民法庭決定是否繼續羈押。

藝識流教主王禹婕的護法、牙醫吳宗儒。資料照。呂志明攝

位於堤頂大道上的藝識流學院，成立於2015年，號稱提供「脈輪檢測」、「能量崇拜」、「品酒繪畫」、「本源舞蹈」等療癒課程，年費高達20萬元，學院負責人王禹婕自稱高雄醫學大學畢業，對外暱稱「艾菲坦導師」，透過「心靈導師」與「療癒學院」為名對外招生，而發生此事件後，學院已於去年11月1日停業。

「藝識流國際身心靈療癒學院」營運長王紹丞。資料照。呂志明攝

至於王禹婕的弟弟王紹丞為藝識流學院營運長、牙醫師吳宗儒為執行長、

王禹婕還任命2人及在學院修行的林承毅及林姓男子為4大護法。4人中又以吳宗儒的角色最重，台北醫學大學畢業後成為一名執業牙醫，上過多個綜藝節目介紹牙齒矯正等技術，算是小有名氣。當王禹婕和前夫分道揚鑣後，吳宗儒始終跟隨著她，2人不僅在學院成為最堅實的夥伴，平時還是相知相惜的伴侶。

藝識流國際身心靈療癒學院療育顧問林承毅。資料照。呂志明攝

30歲的林男在5年前透過他人介紹加入「藝識流國際身心靈療癒學院」，共修期間，積欠諮詢費、營隊費及會員年費等費用，被要求簽下還款協議，並於去年8月12日完成民間公證。然而，王女等人在林男未遵從指示時，多次以徒手或持棍棒毆打林男，藉此施壓，使林男對王女的權威產生畏懼並喪失自我判斷能力。

據了解，林男因在參與「藝識流」共修期間，積欠諮詢費、營隊費及會員年費等費用，被要求簽下還款協議，並於去年8月12日完成民間公證。林男曾經因為肚子餓的受不了，偷吃學院的泡麵及泡芙，最後被王女拿出擀麵杖執行家法，林男也曾因受虐大小便失禁，又遭到擀麵杖伺候，幾乎被折磨的不成人形。

去年9月26日，王女等人因不滿林男擅自以「藝識流」名義預約中秋月餅試吃，自當日下午起至29日中午，對林男進行長達數日的毆打，包括頭部、四肢及背部等多處。29日下午，林男因多處外傷導致意識不清並陷入昏迷。然而，嫌犯僅錄下林男影像，未立即將其送醫急救。直至29日深夜11時38分，見林男已無生命跡象後，才報警並呼叫救護車。

檢警介入後，從扣案手機發現，當林男在昏迷之際，王禹婕等人竟沒有立即送醫，反而拿出手機錄影，對此王女解釋是要做記錄，因為當時林男正在對抗業力，若是其他人插手就是斷了他的因果，只要走過這一關，他才能夠重生。辦案人員反問，那為什麼11點多的時候要送醫院急救，他們則解釋，因為那時林男已經沒有呼吸。

台北地檢署調查後將涉嫌動手毆打死者的王禹婕、吳宗儒、王紹丞、林承毅等4人收押禁見後，在今日全案偵結，認為4人涉犯傷害致死罪，依《國民法官法》、《刑事訴訟法》提起公訴。

