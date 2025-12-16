男學生拍肩安慰女同學反被告 律師揭騷擾成立「2關鍵」

生活中心／楊佩怡報導

近日有家長在社群平台上以「氣炸了，我兒子在學校被告上性平了」為題發文，指其就讀高中的兒子日前在校內運動會期間，因安慰跌倒哭泣的女同學，卻遭對方通報性平案件，讓他直呼難以接受；貼文一出立刻引發熱議。對此，律師王至德也在臉書發文分享自己的看法，並強調申訴性平會是法律上的權利，會不會成立又是另一回事。





男學生「拍肩安慰女同學」反被告？律師揭騷擾成立「2關鍵」：不會單頻感覺決定

一名男學生拍肩安慰女同學，卻遭對方告上性平會，引發網友熱議。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

廣告 廣告

王至德在臉書發文回顧整起事件，某所學校舉辦運動會，一名女同學因為比賽心情低落而落淚，一位男同學出於好意，伸手拍了拍女同學的肩膀表示安慰，並且說「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳」；沒想到這個舉動讓女同學感到不舒服，因此向學校提起性平申訴。事件曝光後在網上引起兩派網友論戰。

男學生「拍肩安慰女同學」反被告？律師揭騷擾成立「2關鍵」：不會單頻感覺決定

律師強調，對方申訴性平是法律權利，但會不會成立就要看性平會委員們的決定。（示意圖與本事件無關／美聯社提供）

對此，王至德直言申訴性平會是人家法律上的權利，會不會成立又是另一回事。他表示，很多人對於性騷擾有個誤解，以為只要被害人覺得不舒服就構成性騷擾；但事實上性騷擾有兩個基本要件，首先就是要有性騷擾的行為，而且被害人要覺得不舒服。而被害人舒不舒服當然是由被害人認定，也就是被害人覺得不舒服就符合這個要件了；不過「是不是性騷擾的行為」則是依照一般社會通念來判斷，這個部分就是由性別平等教育委員會的委員或法官來認定，不會單純只憑被害人的「感覺」來決定。

男學生「拍肩安慰女同學」反被告？律師揭騷擾成立「2關鍵」：不會單頻感覺決定

律師呼籲，任何人都要懂得保護自己，盡量避免人與人的身體接觸，造成麻煩爭議。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

王至德也指出，一般來說性平調查還是會依據其他客觀的事實來判斷，不會只是看「拍肩」或是「說他人漂亮」就成立性騷擾。以此事件為例，就目前的資訊來說，王至德偏向難以認定男同學有性騷擾的意圖而認為不成立，但這只是他個人看法，不一定符合這個事件的調查委員的看法，因每個委員的「社會通念」都不太一樣。最後他呼籲，不管男生女生或是其他性別，都還是要懂得保護自己，也尊重別人，身體的接觸要盡量避免，以免出現不必要的爭議。







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：男學生「拍肩安慰女同學」反被告？律師揭騷擾成立「2關鍵」：不會單頻感覺決定

更多民視新聞報導

廟會正妹辣舞「白色底褲露出」！21秒走光片曝

15歲失智柯基遭虐打「檢查結果出爐」！接續照護人找到了

無法「0成本抽成」嗆炸雞店反遭炎上！女學生道歉了

