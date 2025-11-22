男學生穿裙、戴假髮賽跑奪冠！校方喊「不符體育精神」取消成績 全班都遭殃
大陸福建省廈門市松柏中學一場校內跑步比賽近日引發熱議。一名男生於比賽中穿著裙子、佩戴假髮，以遊戲角色造型參賽並奪得冠軍。然而，校方認定其裝扮不符體育競賽精神，最終取消其個人成績，並撤銷其班級參與「精神文明班級」評選的資格。
綜合陸媒報導，這起事件發生於11月20日，該名男學生賽跑時穿著裙子、佩戴假髮，打扮成遊戲角色，最後奪得冠軍。相關畫面與消息在網路上流傳後，引起兩極反應。部分網友認為學生只是展現個性，校方處理過度嚴厲；也有聲音指出，校內比賽應遵守規範，校方依規處置並無不妥。
對於此事，松柏中學工作人員表示，近日接到大量詢問，目前正準備發布正式通告說明。思明區教育局則回應，相關科室已介入了解，將協助推動校方與學生溝通，並強調後續會做好教育與引導工作，妥善處理各方意見。
