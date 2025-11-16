男學生「天天吃烤香腸」竟罹大腸癌亡！譚敦慈揭「這水果之王」能排毒

健康中心／李紹宏報導

烤香腸味道香氣濃郁，一口咬下後爆汁，再來一碗飯，超級滿足，但注意還是要適量食用！長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享案例，曾有一名18歲男學生因為長期吃烤香腸，結果後來就醫驗出大腸癌，後來永別於世。對此，譚敦慈指出，燒烤食物易有致癌物，並推薦「食用芭樂」，可以把體內毒素排除！

譚敦慈指出，一名男學生放學後都吃烤香腸，結果罹患大腸癌，不幸身亡。（示意圖／PIXABAY）

嚇！中部18歲男大生長期吃「烤香腸」 罹大腸癌亡

譚敦慈在三立節目《醫點不誇張》中指出，燒烤食物雖然是不少人的心頭好，但這些食材在高溫烘烤的過程中，可能產生有毒物質「異環胺、多環芳香烴」，強調像是烤香腸等加工肉品，長期食用會讓大腸癌風險激增。

譚敦慈表示，在台灣中部地區有一名18歲男學生每天放學都會來一根烤香腸，後來身體不適，就醫後被宣判大腸癌，爾後病情惡化身亡。

健康版烤香腸！譚敦慈授「烹飪秘招」、再配芭樂排毒

譚敦慈解釋，烤香腸不是不能吃，只是要用對方法；先水煮香腸，再把香腸放進烤箱，設定120度，烤到變色即可取出。

此外，譚敦慈更分享排毒撇步，就是「一口香腸、一口芭樂」，因為芭樂含有豐富的鉀和超高含量的維生素C，可幫助代謝鈉，另外也能選擇蘋果、水梨等，有助於抑制致癌物形成。

譚敦慈指出，吃健康版烤香腸可以搭配「水果之王」芭樂，能排除體內毒素。（示意圖／PIXABAY）

醫揭「亞硝胺」致癌陷阱！3類食物勿配烤香腸吃

最後，直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書粉專「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」中提醒，雖然烤香腸中的亞硝酸鹽本身致癌的可能性低，但真正會致癌的是與游離胺形成的「亞硝胺」，因此這3類食物絕對不要和烤香腸搭配著吃：

1.海鮮乾貨：魚乾、蝦米、魷魚乾等。

2.熟成奶製品：優酪乳、養樂多。

3.不新鮮的肉：易和亞硝酸鹽結合成致癌物「亞硝胺」。

陳威智醫師表示，吃烤香腸勿搭配海鮮乾貨和熟成發酵乳製品，不新鮮的肉也要避免。（示意圖／PIXABAY 、資料照）

除了要聰明選擇食物搭配，陳威智指出要注意飲食頻率和習慣，多方面攝取各種食物，獲得不同的營養，才能維持身體健康。

