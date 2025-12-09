男守護家園與獼猴決鬥慘被打死，警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論。圖／翻自สหายชายแดนใต้臉書

泰國耶拉府近日發生一起命案，一名63歲男子查普亨姆（Chaiphum Sae-eung）在本月6日被發現陳屍家中，警方研判查普亨姆已經死亡2-3天，並初步認定他是遭獼猴「謀殺」。目前警方正在追捕這隻殺人獼猴，並下令如果抓到牠，格殺勿論。

據英國《太陽報》報導，警方調查發現，查普亨姆生前和一隻獼猴決鬥，據當地鄉民說法，這隻獼猴經常干擾該社區，有不少鄉民受害，查普亨姆之前也被這隻獼猴傷過肩膀。這一次，相信獼猴闖入查普亨姆的家園，查普亨姆為了守護自己的家，與獼猴決鬥，但不敵獼猴的力量，查普亨姆身上有多處遭到獼猴抓傷、咬傷的痕跡，尤其左腿被獼猴咬下一大片肉。警方相信，查普亨姆應是傷勢過重、失血而亡，他至死仍緊緊握住一根金屬棒，顯示他與獼猴戰鬥到最後一刻。

廣告 廣告

查普亨姆身上有多數遭獼猴狠咬與抓傷的痕跡，最終因失血過多身亡。圖／hotnewstimeonline.com

本月6日查普亨姆的姪子皮帕特（Pipat Sae-eung）到查普亨姆家中探望時，才發現查普亨姆已經死亡，躺靠在牆邊，身邊留有一大灘血跡。警方獲報後到現場勘驗，也初步認定查普亨姆已經死亡2-3日，因為他的遺體已經開始腐化，且有臭味。報導指出，傳出殺人獼猴還一度留在命案現場，並躲在屋頂的樑柱上、用凶狠的眼神瞪著員警，而後快速逃逸。

當地警方也指出，這隻獼猴已經是「累犯」，經常騷擾該村莊，而且個性相當凶狠，對當地居民來說不堪其擾。警方目前也下令，如果逮到這隻獼猴，一律格殺勿論。



回到原文

更多鏡報報導

中國男攀岩顧玩手機自拍 瞬間墜崖！驚悚影片曝光

41J肉聲／近期遊日注意！北海道、三陸沖恐有更多大地震發生 日發布警報

41J肉聲／法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰 習近平「摸背奴才」引熱議