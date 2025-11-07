男客入住台中汽旅驚傳猝死 送早餐沒反應被發現

台中市北區某汽車旅館七日上午驚傳有住客死亡，三十歲卓姓男子躺在床上無呼吸心跳。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市北區某汽車旅館七日上午驚傳有住客死亡，業者一早送早餐發現三十歲卓姓男子躺在床上無呼吸心跳趕緊報案，警方到場鑑識初判無外力介入，已報請檢方相驗釐清確切死因。

台中第二警分局昨日上午九時多獲報，北區某汽旅有住客死亡，經查卓姓男子六日深夜十一時多入住，昨日上午房務人員前往送早餐時，發現他躺在床上一動也不動，呼叫都沒反應才驚覺已經失去呼吸心跳，警消到場確認其已死亡。

警方現場勘驗，發現該房門窗緊閉、未遭破壞，屋內也沒有打鬥或其他可疑跡象，再調閱監視器也未發現其他可疑人出入，初步排除外力介入。警方已聯繫死者家屬，待完成相關筆錄後，將報請台中地檢署相驗，釐清事發原因、確切死因。