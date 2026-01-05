男家中喝珍奶嗆咳昏迷！竟需裝葉克膜搶命 醫：腦血管瘤破裂

一名44歲男子喝珍珠奶茶喝到一半，突然發生劇烈嗆咳，隨後呼吸困難、倒地昏迷，家人立即將他送醫。結果男子腦血管瘤破裂，且出現急性呼吸衰竭，情況危急需裝上葉克膜，所幸最後脫離險境。醫師解釋，腦血管瘤多半不易察覺，且好發在年輕族群，往往在病患嗆咳或突然用力、血壓升高時導致破裂，可能會引發腦出血。

香濃有嚼勁的珍珠奶茶深受民眾喜愛，但有人喝到一半嗆到，竟裝上葉克膜送醫！台中一名44歲男子在家喝珍珠奶茶，突然劇烈嗆咳，演變為呼吸困難、臉色發紺，在短短數秒內倒地昏迷，家人立即將他送醫。檢查後發現男子急性呼吸衰竭，要裝上葉克膜治療，幸好21天後脫離呼吸器，返家休養。

處置該名患者的衛福部豐原醫院透露，當時男子雙側肺部出現大片浸潤，腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血，情況相當危急。豐原醫院副院長張正一表示，嗆咳不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件。

男子裝上葉克膜治療，所幸有脫離險境，能返家休養。圖／台視新聞

心臟內科醫師也指出，年輕人活動力好、情緒波動較大，腦血管瘤患者相對較多，當天氣寒冷或突然情緒壓力導致血壓上升，就可能造成血管瘤破裂。

醫師提醒，由於腦血管瘤破裂前不易察覺，若突發劇烈頭痛、意識改變、呼吸困難的症狀，就要提高警覺。平時應定期就醫檢查，才能及早發現腦血管瘤，展開治療。

