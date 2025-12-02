男寧夏夜市紅線臨停遭馬國觀光客拍照 誤以為被檢舉怒下車開打

警方獲報到場將鬥毆4人通通帶回派出所。翻攝畫面

台北寧夏夜市昨（1日）晚間上演「台馬大戰」！一名吳姓男子紅線臨停時，被3名馬來西亞籍遊客拍下車牌，誤以為遇上「檢舉達人」，氣得衝下車理論，竟逐漸演變成1打3全武行，雙方當街互推互毆，現場還有一度出現球棒，場面嚇壞逛街民眾。

事發生在晚間20時許，馬籍張姓父親帶著女兒與顏姓女婿逛寧夏夜市，巧見吳男車牌與友人的馬國車牌相同，覺得有趣便拍照準備傳回國分享，不料，正在紅線臨停的吳男誤會「被抓包」，氣沖沖下車質問，並爆出推擠。

顏姓女婿見家人被推，立刻上前反擊，雙方瞬間扭成一團，拳腳交錯，形成「台灣駕駛對決馬來西亞家族」的混戰，衝突造成雙方眼部、手部擦挫傷，所幸沒有更嚴重意外。警方將眾人帶回了解，雖然當事人最終互不提告，但因在公共場所爆發打鬥，全案仍依妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

警方也提醒，車輛違規停放本就不當，民眾若遇有誤會可透過溝通澄清，切勿在觀光熱區失控動手，以免惹上官司、破壞遊客觀感。



