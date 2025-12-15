男將代步車外型改成「小火車」 台中警：未經核准上路可開罰

民眾在台中市南區的街道，發現馬路上也有火車。

民眾說道，「好可愛喔。」

另一位民眾也說：「超可愛耶。」

這輛路上跑的小火車和真實的區間車外觀相似，看起來就像是縮小版車廂，晚上也有民眾拍下這輛小區間車閃著燈光，行駛在街道上。最近經常有台中市南區的民眾發現，這部小區間車在街道趴趴走，相當吸睛。

台中市南區民眾陳先生指出，「之前改的像是一台金龜車那樣，有燈光，很多這樣，好像彩色的，我就覺得這台車怎麼這麼特殊。」

台中市南區民眾李先生認為，「依照法令來講，當然是，這種是不能上路的吧？」

民眾說雖然趣味性十足，但也是有安全疑慮。警方表示，目前無接獲報案紀錄，是否為醫療代步車還要進一步確認，但單就外觀初步研判，疑似為拚裝車輛，除了未經安全檢驗，上路可能有安全風險，也未依規定領有核准的牌證，將依法重罰。

台中市三分局健康所副所長陳奕宣說明，「確認拼裝車此行為，違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第2款，駕駛拼裝車輛未經核准行駛於道路上，將處3600元至3萬6000元以下之罰鍰，並移置保管該車輛。」

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，「如果它是拼裝車的話，主要是上路的疑慮是用路人可能不能辨識它是什麼東西，它要往哪裡走，它如果沒靠基本的燈光信號的時候，大家會沒辦法 辨別它是要直走、還是要左轉、還是要右轉。」

台灣交通安全協會表示，如果是代步車路權等同行人，而如果是拼裝車上路，不僅可能造成用路人危險，駕駛者也可能因為視線死角而造成交通意外。

