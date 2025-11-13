男對同居女友4歲兒施虐 狠推撞牆昏迷成植物人

高雄市 / 綜合報導

今年7月「剴剴條款」在立法院三讀通過，凌虐未滿7歲幼童，最重可處死刑。高雄市有一名鄭姓男子，疑似不滿同居女友的4歲男童，零食掉滿地，還比出不雅手勢，竟然推著男童撞牆壁，四天後男童陷入昏迷，送醫後發現顱內出血，已經成為植物人！檢警調查，鄭姓男子不是第一次對男童施暴，男童就讀的幼 兒 園，園方似乎在2月就已經知情卻沒有通報，對此高雄市社會局要調查，如果查證屬實最高開罰6萬元，而檢方現在也建請法院，依照「剴剴條款」，對施虐男子從重量刑12年。

身穿黑色上衣，體型壯碩的男子，遭到員警戒護，因為他涉嫌對4歲男童施虐，甚至男童，已成植物人還在醫院加護病房內，原來鄭姓男子，平時與女友，及女友4歲及10歲兒子同居，就在，9月15日晚間，他不滿男童們零食掉滿地，要求整理乾淨還體罰。

這時4歲劉姓男童，比出不雅手勢後，點燃鄭姓男子怒火，被推去陽台撞牆壁，四天後男童突然昏倒，媽媽發現後緊急送醫，當時顱內嚴重出血，昏迷指數只剩3，事件曝光後，檢警追查發現，男童已非第一次遭傷害，因為3個月內，至少三度帶傷到幼兒園，2月份老師，似乎就察覺男童出現異常傷勢，不過園方當時疑似沒有通報。

高雄市社會局家防中心主任黃慧琦說：「如查證屬實，將依違反兒少法第53條通報規定，處新台幣6000元以上，6萬元以下的罰鍰。」

社會局說，如果園方確實沒有通報，就要開罰，而事發後也向法院聲請緊急保護令，禁止母親及鄭姓男子接觸，不過鄭姓男子到案，卻否認犯行辯稱只是輕推，檢方痛批，無視幼童安全之外，也首度依照修法後的「剴剴條款」，建議從重量刑12年。

高雄地方檢察署襄閱主任檢察官林志祐說：「參酌被告體型壯碩，犯後始終飾詞狡辯，就被害人傷勢之報告，可認被告長期凌虐兩幼童。」

剴剴條款在今年7月17日，三讀通過後，規定凌虐未滿7歲幼童致死，最重可處死刑或10年以上有期徒刑，防護再有幼兒遭不當施虐，這起惡性虐童事件，引用新法求處重刑，讓鄭姓男子為殘忍行為付出代價。

