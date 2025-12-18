男導師伸狼爪狂捏屁股、掐肚子...5女學生受害 逞慾完邪笑「來補習班就是為了看正妹」

高雄一名補習班男導師被5女國中生指控性騷擾，法院改依猥褻罪判刑。示意圖

高雄鳳山一家補習班沈姓男班導，被控經常對班上多名國中女學生毛手毛腳，包括摸大腿、捏屁股，甚至伸手到衣服內掐女學生的肚子、突然拉下女學生胸前拉鍊等，遭5名被害女學生聯手提告。法院審理時沈男否認犯行，辯稱只是跟孩子們打鬧，但法官根據5名被害人指證內容認定沈男犯行明確，依對未成年人猥褻等5罪判他有期徒刑2年2月。可上訴。

一名被害女學生指控，2022年間她在補習班上課期間，老師會把手伸進去她的衣服裡面捏肚子，或者隔著褲子捏大腿及摸大腿。有時候是因為錯不該錯的題目或回答錯誤的答案時，有時候是莫名其妙地突然捏她。有次她靠近老師問數學問題時身體前傾，老師突然把她的上衣拉鍊拉下來到胸部的位置，讓她嚇一大跳。

廣告 廣告

女學生說，老師也會這樣對待班上其他女同學，後來有一兩位同學開始覺得不對勁，大家討論後向家長反應，事情才曝光。

另名女學生則說，沈男在輔導她功課時會觸碰她的大腿、腰，有時會伸手進衣服掐她腰部，也會打、摸、捏屁股、摸小腹，「只要有去補習班大概都會發生一至二次」。還說她曾目擊沈男有一次把女同學的衣服拉鍊拉到胸口，同學嚇到，馬上站起來把拉鍊拉好。因沈男伸鹹豬手次數非常多，幾個被害女同學討論後，還將沈男騷擾行為做成「列舉紀錄」。

雄檢偵查後，依違反《性騷擾防治法》起訴沈男。法院審理時，5名被害人除各自指訴遭沈男襲臀摸大腿，也互相指證目擊他猥褻其他同學；沈男則是大聲喊冤，否認有碰觸女學生屁股、小腹等私密處，對於被控拉下女學生拉鍊的行為則沒有印象，表示自己沒有性騷擾或猥褻的意思，這只是在相處過程中的玩鬧等。

但法院認為，沈男遭指控行為已足刺激、滿足性慾，況且他還曾對該班級學生表示「我來補習班的目的是想看正妹，但上一屆太多男生沒完成心願，你們這一屆算是完成我的心願了」等，且未見他對班上男同學摸大腿、捏大腿、抱起來或摟腰的動作，顯見沈男刻意選擇5名被害女學生伸鹹豬手，目的即在於滿足自己之性慾，行為已遠超越通常師生互動間界限及性騷擾範疇，而是實實在在的猥褻行為，因此變更起訴法條，將他判刑2年2月。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

消防圈吸金風暴／鳳凰獎得主翻車！分隊長變吸金巨頭 傳「下訂400萬英國豪車」月月爽出國

消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害