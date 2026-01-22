男尾牙續攤KTV唱一半突送醫！救回恐變植物人 妻崩潰

不少人這陣子都在吃尾牙，ICU護理師林婷舉出一個案例，一名患有三高的男子吃完尾牙續攤，怎料半夜卻從KTV送來醫院，到院時是OHCA狀態，經過急救後恐成植物人。

男子KTV唱一半被送去醫院。（示意圖／翻攝自pixabay）

林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，男子在尾牙季續攤，大半夜的從KTV送來醫院，當時狀態OHCA無心跳無脈搏，電擊好幾次，CPR15分鐘，救回來做心導管「心肌梗塞」，還好救回一命但腦缺氧有可能變植物人。

林婷透露，該名男患者的太太向護理師坦言，先生上週就有不舒服的症狀，走個賣場後喘胸悶冒汗，說休息一下就緩解沒去理會。聽聞男患者的太太訴說此症狀，讓林婷警鈴大響直呼：「這就是心肌梗塞在敲門了」。

廣告 廣告

由於男子有高血壓、高血脂，加上體重過重、有不良習慣，會抽煙和喝酒，林婷也提醒大家說「這些種種因子一定要注意！尤其是我剛剛說的心絞痛都可能是心肌梗塞在敲門了，一定要及時就醫不要拖免得下次就會『破門而入』直接發生心肌梗塞直接猝死！」文末，林婷也再度呼籲大家要有警覺性，因為「等到事情發生..沒有機會了」。

延伸閱讀

44歲男走路喘竟確診白血病！ 新檢測助攻精準治療

耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦

成長奶粉非乳品！竟有8成家長不知道 幼兒喝下恐成嗜甜體質