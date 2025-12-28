男山友攻雪山失溫OHCA！同團4人也受困 消防局急救援

雪山西峰發生山友失溫OHCA事故。圖為雪山圈谷。雪霸國家公園管理處提供



5人登山隊攀爬雪山，昨行經雪山西峰翠池（博可爾草原）附近時，一名男山友失溫，今已呈現OHCA，其餘4人也受困，急向台中消防局請求救援，梨山分隊隨即出發，並申請空勤總隊直升機，由於天候差，暫無法起飛。

台中消防局昨下午4時44分接獲通報，指出在和平區博可爾草原發生事故，一名男山友疑似失溫，無力行走，請求救援。今凌晨再回報，該名男山友已無生命跡象，同行4人受困待援。

梨山分隊昨夜宿武陵，今一早出發上山救援，積雪達30公分，增添救援難度。另也向空勤總隊申請直升機救援，不過雲層較厚，暫無法起飛，將待天候好轉即會出動。

雪霸國家公園稍早在臉書表示，近日發生不幸山難事件，令人深感遺憾，特別提醒雪季登山風險極高，不只要注意裝備齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，低溫與風寒效應具高度致命性，呼籲山友務必提高警覺，審慎評估自身能力與環境條件。

