男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒

苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，41歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。

苗栗市南苗市場今（4）日清晨7時40分許發生砍人血案，一名41歲鍾姓男子不明原因持刀在市場內遊走，情緒失控叫囂，更揚言要「殺死人」。現場一度陷入恐慌。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男見警不退反進，突然持刀朝其中一名員警頭部揮砍，導致該名員警頭部中2刀、當場濺血。

男市場持刀「一見警朝頭連兩砍」非隨機殺人！爆「向攤商借1物」遭拒

現場民眾不滿嫌犯鍾男被抬上擔架送醫，氣得大罵：「別救他」、「救他幹嘛」。（圖／翻攝畫面）





事發瞬間，3名熱心民眾不顧危險衝上前協助壓制凶嫌。眼見同袍受傷、熱心民眾與凶嫌糾纏，另一名員警情急之下連開兩槍制止，一槍擊中鍾男胸口使其失去行動能力，另一槍則在混亂中誤傷協助民眾的手掌。傷者隨後全被送醫救治，而隨著現場畫面曝光，可見有現場民眾不滿嫌犯鍾男被抬上擔架送醫，氣得當開場：「別救他」、「救他幹嘛」。

41歲鍾男持刀在市場內閒晃，並揚言要「殺死人」，現場爆槍響，凶嫌「胸口中槍」，民眾手掌被誤傷。（圖／翻攝畫面）





目前鍾男遭衛生局列管，至於為何持刀攻擊，警方稍早作初步回應。據《ETtoday新聞雲》報導，警方指出本案嫌犯並無地緣關係，他疑似先向攤商借手機遭拒，隨後又無端指控對面攤商欠錢，攤商見他持刀情緒異常才報警求助。警方強調本案並非隨機殺人，但男子實際犯案動機仍有待進一步調查釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

