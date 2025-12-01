男師想槍殺前女友「卡彈」判關7年半！ 向憲法法庭「討自由」下場曝

法庭判決示意圖。本報繪製



擔任南台灣某國中代理老師的黃姓男子不滿同校劉姓女老師拒復合，竟然花1萬3千多元上網購買一把非制式手槍、子彈，然後到國中停車場埋伏意圖槍殺劉女，幸好兩度卡彈未遂，最高法院依殺人未遂罪判入獄7年半。他聲請免押遭最高法院駁回確定，還大費周章向憲法法庭提釋憲，慘遭雙殺。

調查指出，黃男和同校的劉女曾在2024年1月到3月間短暫交往，劉女提分手，黃男多次要求復合不成竟發狂，在1個月內打了400多通騷擾電話，還侵入劉女的社群帳號刪光男性檔案，但檢方考量他無前科，予以不起訴處分。

沒想到，身為老師的黃男，同年6月間居然上網購買一把非制式手槍、20發子彈及2個彈匣。同年6/25下午，他委託不知情友人幫忙開車進入校園停車場。他埋伏等候劉女出現，趨前攀談又被拒絕，他憤而用電擊棒襲擊劉女腹部，劉女機警拿東西擋，他從外套拿出手槍，對準轉身離去的劉女扣下板機，卻因卡彈而無法射擊。

黃男為了排除障礙，甚至拉動手槍滑套，劉女狂奔逃命，幸運的是，另一名老師正好騎機車路過，黃男持槍跟上打算追殺，但始終無法排除卡彈問題，劉女向騎機車的老師求救，該名老師勸黃男「冷靜」，黃男則同意跟著他找學務主任，才讓這起恐怖事件落幕。

黃男案發後被羈押，儘管劉女毫髮無傷，但他一審仍被依殺人未遂罪重判7年半。

黃男上訴二審主張，自己是想要舉槍自盡，雖然有把槍指向劉女，但不是要射擊，是想讓對方乖乖聽他「說話」，他認為只構成恐嚇罪，他還主張，手槍處於「關保險」狀態，並且發生「雙給彈」（1顆子彈卡在槍管、1顆卡在彈膛）卡彈情形，即使拉滑套亦無法排除故障，子彈不可能射出，不能發生犯罪結果，又無危險，屬《刑法》「不能犯」的不罰行為。他還說，自己自動把槍交出來，適用《刑法》「中止未遂」減刑規定，而且也符合自首。一審判太重。

不過，二審認為他的主張是詭辯，維持二審刑度，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃男案發後不斷聲請具保停押，主張健康狀況下滑，希望讓他回歸社會尋求諮詢協助身體康復，他認為，像立委顏寬恒、前桃園市長鄭文燦、前總統府諮議吳尚雨等人的刑期或犯行嚴重程度遠高於他，都不用羈押了，他為什麼要被羈押？不過，他的主張被最高法院打臉，駁回確定。

黃男另闢蹊徑，決定向憲法法庭聲請法規範《憲法》審查，他主張，一、二審的羈押或抗告裁定，承審法官都沒有依法訊問，也沒有告知他羈押原因，害他沒辦法行使防禦權，他認為，法院已經侵害到他受到《憲法》保障的人身自由權，因此挑戰法規範《憲法》審查。

但憲法法庭認為，他都是以自己的見解去爭執確定裁定的見解，在客觀上，並沒有具體說明確定裁定有那裡牴觸《憲法》，和《憲法訴訟法》定的要件不符，日前一致決裁定不受理。

