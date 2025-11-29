男師被鞭打36下沒在怕？性剝削8童60次 下場出爐

新加坡一名曾任職教師的60歲泰倫斯（Terence Thaver）因在長達24年內對8名孩童進行60次性剝削，判決出爐。（示意圖／翻攝自Pixabay）





新加坡一名曾任職教師的60歲泰倫斯（Terence Thaver）因在長達24年內對8名孩童進行60次性剝削，罪行令人髮指，法官因必須讓泰倫斯保留配合治療的動力，判處15年強制性監禁。

根據《中國報》報導，泰倫斯在擔任教師時於校園內非禮四名10歲女童，被判坐牢8年及鞭打24下，隨後因相關罪行，分別於2010年被判坐牢1年，以及2014年被判坐牢13年及鞭打12下，統計顯示，泰倫斯在1999年至2023年共涉及60次對8名未成年孩童的性剝削行為。

泰倫斯曾在2007年猥褻一名男童，男童直到26歲才報警揭發，豈料泰倫斯在接獲有條件警告後，僅約一年後的2023年9月再次重犯，涉嫌猥褻另一名8歲男童。另外，泰倫斯在住家附近認識一名9歲男童，兩人經常在走廊下棋，2023年9月27日下午，男童被泰倫斯帶到樓梯間，泰倫斯詢問是否可以擁抱，男童不知所措，同意只能擁抱1秒鐘，泰倫斯隨即趁機伸出狼爪。

辯方律師求情時指出，稱泰倫斯最後一次犯罪中可見些許「自我控制」，因此要求法官判處9到11年的強制性監禁，不過檢察官強調，泰倫斯並非自首，而是由受害者告知母親後才報警。

高庭法官審理時表示，雖然泰倫斯重犯的能力已隨著年齡衰弱，但18年強制性監禁確實太長，並指出，刑期不該長到讓泰倫斯失去積極配合治療的動力，最終裁定判處15年強制性監禁。

