男帶行李太大搭捷運遭拒 與站務員爆糾紛警到場排解

記者莊淇鈞／台北報導

趙男在警方陪同下準備去搭計程車。（圖／翻攝畫面）

台北捷運中山國小站內，昨天晚上8時許，1名55歲的趙姓男子搬了行李等多樣物品放在推車上準備搭乘捷運，期間因為暫時離開捷運站，因此推車上的物品被站務人員暫時保管，待趙男返回要取被保管的物品時，因被要求拿出證件及物品太大不能搭乘捷運，因此與站務人員發生口角爭執，直到警方獲報到場協調下，趙男才將行李等物品改搭計程車離開，化解這場紛爭。

趙男所攜帶的行李等物品。（圖／翻攝畫面）

據了解，當趙男該當時以推車搬運行李箱、畫架、雜物、箱子及畫框等物品，然後放置在捷運中山國小站內離去，經站務人員發現後這些物品暫時保管，後來趙男返回捷運站欲取回原放置物品時，站務人員要求查看證件及領取程序，並告知其物品尺寸過大無法搭乘捷運。

廣告 廣告

過程中趙男與站務人員發生口角糾紛，警方獲報到場了解後進行排解，趙男最後在警方陪同下帶著行李等物品搭計程車離開，警方成功化解了1場紛爭。中山警分局呼籲，搭捷運有明確的大件行李規範，民眾務必留意尺寸限制；若在公共場所遇到糾紛，切記不要動氣，立即撥打 110，由警方協助處理，別讓小問題變成大麻煩。

更多三立新聞網報導

新北警小隊長宿醉酒駕開公務車買「楊桃汁」 被逮2大過免職

新北總圖有「攝狼」 高中生如廁遭偷拍警追查中

獨家／曹西平習慣趴睡電腦桌 猝逝後倒在地板上

獨家／曹西平倒在臥室地板上猝逝 乾兒子回家發現過程時間序曝光

