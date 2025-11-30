男常出沒要錢.不滿個資被公開 甩店員巴掌「反被壓制」

台中市 / 綜合報導

台中西屯路上一家養生會館，今(30)日清晨發生打架衝突，一名林姓男子不滿店家將他的資訊公布在網路上，氣得要找店家討公道，過程還對店裡員工甩巴掌，員工反擊將男子壓制在地，雙方在地上扭打，老闆娘出面解釋，因為這名男子經常在附近跟人要錢，在網路上看到有人討論男子要錢行為，才會公布他的出沒地點， 希望提醒大家注意 ，沒想到引發男子不滿，警方到場後，也將鬧事的男子依傷害罪送辦。

穿著灰色上衣的男子雙手插腰站在櫃台前，口中不斷說要找店員對質，男子說：「叫你們雇主出來。」這時穿著黑色夾克的店員走進來好言相勸要他離開，男子瞬間火氣飆升一巴掌拍在店員臉上還不夠，繼續補了2拳，店員不忍了反擊，將男子壓制在地一陣猛打，店員說：「叫警察。」

廣告 廣告

衝突就發生在今日清晨6點多，台中西屯路上一家養生會館，男子疑似不滿店家將他的資訊公布在網路上，氣的到店內理論，養生會館老闆娘說：「要錢啊，直接要1千，認為說我們告訴，我們只是在私人個人網站說，要注意這個人，不要他要錢就給他這樣子而已，他覺得我們侵犯到他。」

老闆娘說，這名男子經常在附近出沒還會跟店家要錢，一開口就是好幾千，看到網路上，有人討論男子要錢的行為，才會留言公布男子出沒的地點，沒想到男子看到後不滿，連續2次到店裡鬧事，養生會館員工說：「他第一次來的時候，還有帶應該算是電擊棒，就是有帶東西來，還跟我們櫃台說，他還會再來。」

老闆娘還說，3年前養身會館剛開幕男子也有到場，店裡按摩師傅拿了1千塊打發他，雖然後來男子就沒再來過，但養身會館周遭都看得到男子的身影，因為不想要民眾愛心被濫用才會留言提醒，沒想到卻引爆男子不滿，打傷店內按摩師傅，店家報警，男子也被依傷害罪移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

「阿嬤借我200塊」！ 男闖民宅要錢不成還翻包包

爭產要錢不成 逆子毆老父又三度火燒屋

賺災難財？「過渡屋」登記現場舉牌招租 志工阻擋爆衝突

