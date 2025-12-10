男常自摸不察患睪丸癌 醫：睪丸癌無差別攻擊 凍精及試管技術可保男性生機

生殖醫學科陳忠義醫師。（圖/茂盛醫院提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】35歲人夫不孕2年，經茂盛醫院生殖醫學科檢查發現為無精症，轉診給男性泌尿科由陳卷書醫師，觸診時發現右側睪丸有一硬塊，經開刀切除、組織化驗後確診為一期睪丸癌，夫妻倆同表不察與訝異。所幸，早期發現病灶，存活率可達99%。後續將再開刀從左側睪丸精、凍精，才能進行後續的試管療程拚生機；另一名25歲未婚男子在父母陪同下，求助陳忠義醫師為其凍精，同樣因罹患睪丸癌，怕未來斷後。茂盛醫院提醒，根據衛服部111年人工生殖報告發現，夫妻不孕中屬「男性生育力差」的占比為8.6%，所以凍精是男性保有生育力的提早佈署，加上「單一精蟲顯微注射技術(ICSI)」可為精蟲差的男性帶來生子希望。另根據111年最新的癌症登記報告，睪丸惡性腫瘤是男性癌症發生率排名為第18位，且20至39歲成年男性是高危險群。醫師建議，18歲以上男性可驗精液，青春期男生要避玩「阿魯巴」遊戲，平時也要定期自摸睪丸，用ok手勢測量尺寸，以保護男性生育力。

男性泌尿科由陳卷書醫師。（圖/茂盛醫院提供）

35歲人夫因患睪丸癌而不孕 ，經切除手術後採試管療程拚生機

一對求子的35歲夫妻結婚2年不孕，在外院就醫多時，日前轉至茂盛醫院生殖醫學科求助陳忠義醫師，人夫首次取精只取到1.5ml，經檢查發現完全沒有精子，即無精症，故轉診至男性泌尿科做進一步檢查。經陳卷書醫師觸診，發現右側睪丸有一個比鵪鶉蛋略小的硬塊，懷疑是睪丸癌，讓夫妻倆非常訝異。患者表示：「我自己摸都是這樣，以為是正常的，我的太太也不覺得有問題啊…。」陳醫師說，多數人患病並沒有任何其他症狀，所以不容易發現患病。

在手術切除病人的硬塊，並透過組織切片化驗後，診斷為一期睪丸癌。所幸，因早期發現病灶，癌細胞尚未擴散到睾丸以外的器官，存活率可高達99％，往後只需定期回診追蹤即可。陳醫師說明：「幫病患切除之前，我仔細找過整個右側睪丸，連一隻精蟲都沒有，所以只能把生子希望放在左側了！」，人夫將擇期二次開刀，從左側睪丸取精、凍精，這對夫妻才能進行後續的試管療程拚生機。

25歲未婚男罹患睪丸癌，切除手術前急凍精以免斷後

茂盛醫院生殖醫學科的陳忠義醫師說，臨床上並非只有已婚男性受影響，年輕未婚族群也可能面臨生育風險。「多年前一名25歲未婚年輕男子初診時即要求凍精，一問之下，原來他被檢查出睪丸癌，需要緊急開刀。父母怕他未來恐斷後，所以帶他來求助我，急於手術前先取精、凍精，以保住未來生子的機會。」根據衛服部111年人工生殖報告發現，夫妻不孕中屬「男性生育力差」的占比為7%，睪丸癌或相關病變是其中一個因素。

凍精＋ICSI技術+茂盛醫院精子可助不孕男生子

陳醫師提醒，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早佈署，建議至少要取精2次以上；但罹患睪丸癌的男性，其精子質量普遍都不太好，建議至少要取精3次以上，有些甚至會採取睪丸或副睪的取精手術。等未來結婚後，解凍後的精子可透過「單一精蟲顯微注射技術(ICSI)」，強迫與卵子結合以形成胚胎，受精成功率近80%，受孕率可達30%以上。陳醫師強調，這能為不孕男性帶來生子契機，更是劃時代的生殖醫學大突破！同時，茂盛醫院為了造福無「精」可用的男性，在多年前建置精子銀行，去年共協助近20名人夫做試管，為他們帶來生子的希望。

常見的無精症4大類型。（圖/茂盛醫院提供）

睪丸癌無差別攻擊各年齡層男性，排名台灣男性第18大癌症

根據台灣最新的癌症登記報告，民國111年初次診斷為睪丸惡性腫瘤的總計317人，在男性癌症發生率排名為第18位。而且，睪丸癌的患病年紀從小男孩到成年男人都可能發生，但好發的高危險群落在20至39歲的青壯年，正屬生育階段。臨床上也發現：一邊睪丸患病時，另一邊的睪丸致癌機率也會提高。再者，睪丸癌的轉移率非常高，往往會擴及淋巴、肺部。尤其，不孕症男性發現患有睪丸癌的比例是正常人的10倍，未來發生各類癌症、心血管疾病的機率也比一般人還要高！

避玩「阿魯巴」保生機，定期自摸睪丸、ok手勢測量尺寸

陳卷書醫師說明，正常男性的睪丸是左右各一，存於陰囊內，尺寸約４×３×２.５公分，可用手比出ok手勢來做為自我量測的方式，建議18歲以上男性可做精液檢查，可提早發現是否患有無精症。若不明原因無痛變大，可能是腫瘤，要趕緊檢查。尤其年輕男性不可輕忽，太晚發現異狀，生育力恐難挽救；同時，臨床發現在睪丸癌患者中有3至4成的比例為為隱睪症患者，故請家長要注意男嬰是否患有隱睪症，2歲之前是黃金治療期；大人平時也要教導男童小心保護睪丸，避免外傷、撞擊；青春期男孩要避免玩「阿魯巴」遊戲，這可能會造成陰囊血腫、尿道斷裂、睪丸破裂，嚴重影響未來的生育能力，不可不慎。

他還強調，男生要要定期檢查自己的睪丸，洗澡時不能只是滑過去而已，而是要認真自摸，去察覺是否有硬塊、形狀是否規則、有無特殊重墜感、陰囊有無積聚液體…等，就像女生觸摸檢查乳房那樣仔細，一旦發現異樣，即刻就醫。