男幫打蟑螂竟偷拍內褲還問「是色誘我嗎」判賠12萬
成功大學一名女研究生於2023年10月17日凌晨，因租屋處出現蟑螂感到驚慌，隨即上網徵求朋友協助處理。林姓男網友自告奮勇前往幫忙，卻在進入房間後，趁機以手機拍攝女研究生放置在床上的內褲照片。
根據法院調查，林男在事後不僅將照片展示給共同友人觀看，更說出「你看這個女生我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等言語。林男當時的談話對象包括女性友人，他反覆詢問「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「是吧，這個女生是在色誘我吧」等內容，還提及床頭有放置情趣用品。
女研究生得知此事後感到極度憤怒與噁心，決定提出侵權行為損害賠償訴訟，請求法院依據性騷擾防治法或民法第184條第1項前段，判決林男賠償20萬元。
林男在法庭上承認有拍攝照片，但否認將照片展示給他人觀看，也否認對共同女性友人說出相關內容。他辯稱即使有說一些言語，也僅是私下陳述，並未廣為傳播，且並非直接對告訴人陳述，不構成性騷擾或侵害名譽權。
然而，共同女性友人出庭作證時明確指出，林男確實向她展示偷拍的內褲照片，並反覆詢問是否被「色誘」。證人表示，林男不僅單獨對她講述此事，在友人車上也對男性友人以內褲、水漬等話題進行描述。
台南法院新市簡易庭審理後認定，林男確實說出具有性意味的言語，足以侵害女研究生的人格尊嚴。但由於林男並非直接對當事人說出這些言語，法院認為難以構成性騷擾。
不過，法院明確指出，林男未經同意拍攝屬於女研究生私人領域房間內部的物品，並將照片展示給他人觀看，此行為已構成侵害隱私權。法院最終判決林男應賠償精神慰撫金12萬元。
律師黃仕翰針對此案表示，私人場所享有隱私保護，未經同意在他人住宅、辦公室或私人聚會場所拍攝，可能構成侵害隱私權。即使是在親友住家，也不能隨意拍照。
律師黃睦涵補充說明，住家特別是臥室區域屬於個人隱私範圍，未經同意拍照的當事人可依民法第18條請求法院除去侵害，要求刪除照片。但當事人需證明權益受到損害才能求償。
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 6
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超商購物下車沒熄火 愛車被偷.駕駛攔車跌倒
中部中心 ／中部綜合報導台中豐原發生一起偷車竊案，一對夫妻到超商購物，下車後卻沒把車輛熄火，遭到一名男子當街開走，駕駛試圖攔車，還跌到在地上。警方獲報，出動警網攔截，20多分鐘後，成功攔截偷車駕駛，根據了解，駕駛臨時起意，偷車代步，落網後遭到竊盜罪移送。 下車沒熄火遭鎖定？男偷車車主攔車不成摔地。（圖／翻攝畫面）紅色轎車開在外線車道，突然一輛白色轎車倒退嚕，轎車閃的快，但畫面旁有一名男子跌倒，到底發生什麼事情，原來跌倒的是轎車駕駛，他的轎車遭到不明人士開走，想要攔車阻止卻不成，連忙和妻子往前跑，向前車求助，事情發生在，6日下午3點多，台中豐原三豐路上一間超商前，被害車主和妻子到超商購物，妻子進去買東西，先生下車吞雲吐霧，但車輛疑似沒熄火，沒想到，遭嫌犯鎖定 警獲報啟動攔截 不到３０分鐘逮捕竊嫌。（圖／翻攝畫面）警方獲報立刻啟動警網，前往攔車，最後在國豐路三段成功攔車。根據了解，55歲的嫌犯目前沒有工作，也沒有相關前科，疑似臨時起意竊車代步，開車逃了30分鐘內就被逮，被依刑法竊盜罪送辦。原文出處：超商購物下車沒熄火 不到半小時愛車被偷 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案中國兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台南女警開單！竟遭男斧頭猛砍 黃偉哲震怒「絕不寬貸」：協助提告
台南市東區昨（6日）晚驚傳一起襲警案，1名男駕駛疑不滿遭女警取締，竟從車上拿出斧頭朝她砍去，女警背後遭襲多次受傷，忍痛與同事一起將其壓制逮捕。對此，台南市長黃偉哲深夜動怒表示，「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"
中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導有民眾拍下台中街頭，一名男子對著女子拳打腳踢，女子好幾度被打趴在地，而糾紛起因，竟然是因為男子發生交通事故後，女子抱怨他開車技術不佳，警方獲報到場，發現男子持有毒品，唾液毒品快篩呈現陽性反應，而且發生事故當下，兩人還在車上調包車位企圖規避罰則。壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"(圖/民眾提供)大街上，體型壯碩的男子，對著一名女子，拳打腳踢，女子被打趴在地，好不容易站起身，男子一拳又往他的頭部攻擊，女子重心不穩，差點慘摔，兩人指著對方，不斷叫囂互罵，火爆場面，讓路過民眾看傻眼。警方到場發現邱姓男子包包裡持有毒品愷他命 唾液毒品快篩也呈現陽性反應(圖/警方提供)警方獲報到場，男子情緒還是很激動，不斷討價還價，而糾紛起因，竟然是因為一起交通事故。監視器拍下，男子駕駛黑色轎車，在路口擦撞白色車輛，事故發生後，他和女友在車上急忙調換座位，不過女友抱怨他開車技術不佳，導致他情緒失控，在街頭爆走。火爆場面，發生在台中大里區，國光路二段和德芳南路口，警方到場處理，發現邱姓男子包包裡，持有毒品愷他命，唾液毒品快篩，呈現陽性反應。邱姓男子毒駕上路發生事故女友調包座位 最後不堪碎念對女友大打出手被警方移送偵辦(圖/警方提供)邱姓男子毒駕上路，發生事故女友調包座位，最後不堪碎念，對女友大打出手，被警方移送偵辦，而江姓女子假冒駕駛，涉嫌使公務人員登載不實，同樣違法，掩護男友毒駕，最終真心換絕情。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」 更多民視新聞報導違停等朋友遭攔檢! 男子遭查獲「喪屍煙彈」涉毒駕毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突酒駕又毒駕! 法國海外屬地"瓜德羅普"車衝撞人群 釀19傷民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導喝醉酒、超脫序！有一名32歲的男子，到台北市信義區讀一間夜店，喝酒狂歡，沒想到，店家凌晨4點打烊時，他卻賴著不肯走，安管來勸阻，還被男子咬傷，警方獲報到場，要將酒醉男保護管束，結果他大聲嗆警、不願配合，被上銬後，乾脆放軟，直接躺在地上呼呼大睡。員警獲報，來到信義商圈，就看眼前這一名黑衣男子，渾身酒氣，情緒超失控，聽到要被警方管束，還囂張嗆警。這一幕，全被經過民眾拍下來，男子超不配合、頑強抵抗，還得出動三名員警，才能將他壓制住。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）男子被上銬後更離譜，直接躺在地上，呼呼大睡。警方當然也不是吃素的，又拖又拉，終於把他拉上警車，結束這場鬧劇。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）事發在8號凌晨4點多，台北信義區一間夜店外，店家4點打烊，沒想到，一名32歲李姓男子喝的醉醺醺，賴著就是不肯走，不僅咬傷安管人員，還對員警大聲嗆聲。黃湯下肚，不省人事，男子酒醒後，不知道會不會對自己的脫序行為，感到丟臉。原文出處：喝醉酒脫序！ 男喝到店家打烊不走警方上銬當場「睡死」 更多民視新聞報導人妻懷孕驚見尪偷吃小三！USB藏「激戰紀錄片」下場慘了日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞民視影音 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
飛來艷福還送錢？ 男子聽信假女網友甜言蜜語淪詐欺共犯 判刑5月
基隆一名林姓男子去年8月15日透過臉書結識一名自稱「李婉」的女子，並開始交往。過沒多久，李女稱要到台灣與林男同居，要將50萬港幣匯至林男戶頭，但他需先寄出提款卡及密碼。林男竟配合寄出，淪詐欺共犯。基隆地院審理後，認定林男無法提供李女的相關資料佐證，認定他觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科罰15萬元。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑不滿被取締違停砍傷女警 台南斧頭男收押
台南市林姓駕駛昨（6）日晚間東區崇德路與崇德十二街口違規停車，遇到警方取締，竟涉嫌持露營用小斧頭劈砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，隨即被當場制伏，警方訊後移送法辦，檢察官於今天近午向法院聲請羈押不禁見；台南地院在傍晚6點許裁定收押林嫌。據指出，林男過去曾過失傷害紀錄，9年前也曾在台南東區因違規停車被自由時報 ・ 18 小時前 ・ 32
竹科旁「一位難求」？男返家沒機車位怒踹隔壁車洩恨
日前新竹一名男子，深夜騎車回家，發現沒車位了，看到好像能喬出一點空位，於是擅自挪動隔壁機車，但移動完後，他居然直接重重敲擊對方機車後照鏡，還多次踹踢擋泥板。一切行徑都被監視器拍下，警方也以車牌追人，要找出這位隨意破壞的騎士，問他到底是什麼原因要破壞！ #竹科#機車位#擋泥板東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶
新北市 / 綜合報導 涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話