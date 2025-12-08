男幫打蟑螂竟偷拍內褲還問「是色誘我嗎」判賠12萬

成功大學一名女研究生於2023年10月17日凌晨，因租屋處出現蟑螂感到驚慌，隨即上網徵求朋友協助處理。林姓男網友自告奮勇前往幫忙，卻在進入房間後，趁機以手機拍攝女研究生放置在床上的內褲照片。

根據法院調查，林男在事後不僅將照片展示給共同友人觀看，更說出「你看這個女生我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等言語。林男當時的談話對象包括女性友人，他反覆詢問「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「是吧，這個女生是在色誘我吧」等內容，還提及床頭有放置情趣用品。

廣告 廣告

女研究生得知此事後感到極度憤怒與噁心，決定提出侵權行為損害賠償訴訟，請求法院依據性騷擾防治法或民法第184條第1項前段，判決林男賠償20萬元。

林男在法庭上承認有拍攝照片，但否認將照片展示給他人觀看，也否認對共同女性友人說出相關內容。他辯稱即使有說一些言語，也僅是私下陳述，並未廣為傳播，且並非直接對告訴人陳述，不構成性騷擾或侵害名譽權。

然而，共同女性友人出庭作證時明確指出，林男確實向她展示偷拍的內褲照片，並反覆詢問是否被「色誘」。證人表示，林男不僅單獨對她講述此事，在友人車上也對男性友人以內褲、水漬等話題進行描述。

台南法院新市簡易庭審理後認定，林男確實說出具有性意味的言語，足以侵害女研究生的人格尊嚴。但由於林男並非直接對當事人說出這些言語，法院認為難以構成性騷擾。

不過，法院明確指出，林男未經同意拍攝屬於女研究生私人領域房間內部的物品，並將照片展示給他人觀看，此行為已構成侵害隱私權。法院最終判決林男應賠償精神慰撫金12萬元。

律師黃仕翰針對此案表示，私人場所享有隱私保護，未經同意在他人住宅、辦公室或私人聚會場所拍攝，可能構成侵害隱私權。即使是在親友住家，也不能隨意拍照。

律師黃睦涵補充說明，住家特別是臥室區域屬於個人隱私範圍，未經同意拍照的當事人可依民法第18條請求法院除去侵害，要求刪除照片。但當事人需證明權益受到損害才能求償。

更多品觀點報導

日本機場安檢員襲胸台女！判決出爐僅罰6萬元引爭議

墨西哥女總統街頭遭襲胸！隨扈超扯 在滑手機沒即時反應

