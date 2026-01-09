男年薪150萬不敢生 中產階級快絕種：生活壓力大

2025年新生兒數僅10萬7812人，平均下來1個月不到1萬人出生，使少子化議題再度受到關注，一名男網友分享自身處境，年薪約150萬元，自認屬於台灣中產階級，與女友穩定交往，卻根本不敢生小孩，因為在現行稅收與補助制度下，生活與經濟壓力不小，引發網友熱烈討論。

一名男網友近日在Dcard上分享自身處境，他民國84年出生，年薪約150萬、存款100萬左右，目前尚未購屋，在台中租屋居住，名下有輛國產車，並與女友穩定交往，但他根本不敢結婚生小孩。

男網友表示，過去常聽人提到「中產階級會越來越少」，原本不以為意，如今卻逐漸有感而發。他認為，在現行制度下，富裕族群可透過各種方式合法節稅，收入較低者則能享有房屋、學費等補助；相較之下，中產階級什麼都沒有，還須負擔約12%至20%的綜合所得稅，即使免稅額逐年調高，實際感受仍有限，讓他對制度公平性產生疑問。

男網友進一步指出，每年都會設法將年收入控制在120萬元以下，否則稅金支出壓力不小；再加上每月須繳納數千元健保費，壓力相對沉重。

貼文引起網友討論，「漲基本薪資就是讓中產階級消失的政策」、「房屋補助跟學費減免也都是富人得益，很多富人薪資收入都是0」、「中產階級根本就是社會的真空地帶，沒補助還要繳稅，也沒辦法像富人一樣活得衣食無憂」。不過，也有網友指出，富人雖然可能透過一些管道節稅，但他們繳納的稅仍占相當比例。

根據財政部統計，按家戶申報所得總額排序，近年稅收仍主要來自高所得家庭，收入最高的10%家戶貢獻約8成稅收。

