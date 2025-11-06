男廁撿到「近百萬現金」！竟是詐團贓款 警方循線連逮10人

今年5月有民眾在員林車站撿到將近百萬現金，經過調查後發現這竟然是詐騙集團贓款。（示意圖／翻攝自pexels）





今年5月有民眾在員林車站撿到將近百萬現金，一名男子前來認領時卻說不出這筆錢的來源，經過調查後發現這竟然是詐騙集團贓款沒拿走，警方陸續揪出10名同黨，並在9月底趁主嫌要出國飛往柬埔寨之際在機場將人逮捕到案。

刑警大隊表示，詐團成員當日與受害者面交款項，隨後將96.6萬現金放在手提袋裡，並將手提袋放在男廁，等待同夥取走，藉此製造斷點以規避查緝，沒想到被民眾撿到，送往服務台。

詐團成員到服務台認領時，說詞反覆且無法交代金錢來源，警方研判提袋內款項為詐騙贓款，並依法進行扣押。警方發現該詐騙集團以「投資公司」為名義，建立Line投資群組，假借購買股票需將投資資金儲值至該公司交易平台為由，誘使被害人與假冒投資公司外務員之車手進行面交，共詐騙被害人400萬元。

警方先後執行三波專案行動，分別拘提、搜索車手、收水手、出金手及控盤幹部等犯嫌到案，最終於今年9月底在桃園機場趁詐騙集團首腦張姓犯嫌出境前，順利將其拘提到案。

警方呼籲民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。倘遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

