男弒父母喊「忍很久了」 變裝逃逸畫面獨家曝

嫌犯在17號犯案後騎車到三重，再搭計程車到新莊，一路在體育館附近徘徊。（圖／東森新聞）





36歲嫌犯，殺害親生父母，昨天晚間6點多在新莊落網。他坦承犯案，還說自己已經「忍很久了」，嫌棄媽媽每個月只給他5千元當零用錢，還說家教太嚴。但警方調查，他過度沉溺於網路遊戲，過去還有毒品裁罰紀錄，根本就是啃老族。

發現狠心殺害父母的嫌犯，巡邏員警立刻停下。

員警：「不要動！不要動！趴下！趴下！」

眼前的男子，就是犯下蘆洲雙屍、喪命老夫妻的獨子。他徒步逃亡27個小時，沒有洗澡，身上已經有異味。

員警：「手放好。」

廣告 廣告

19號下午6點16分，警方就在新莊新泰路巷弄內找到嫌犯。他落網後坦承，是他殺害親生父母，只因為自己從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，他已經忍很久了，言語中沒有一絲悔意。

記者：「為什麼要殺害爸爸媽媽？會覺得愧疚嗎？」

就連被移送到警局，嫌犯低著頭，一句話都不說。但他向警方透露，當天不滿母親每個月只給5千元零用錢，根本不夠花，而他落網時，身上只有現金587元。

警方還原嫌犯動線，他在17號犯案後騎車到三重，再搭計程車到新莊，一路在體育館附近徘徊。18號中午12點32分，監視器拍下，他把藍色外套脫掉，只穿灰色上衣，背著包包四處張望，就連口罩都沒有戴好，囂張逛大街，難以想像他前一天，才從滿屋是血的房子走出來。

當地里長：「他的兒子在路上怎麼講，也沒人認識他，因為他很少跟我們互動，而且我聽他們在講，好像是啃老族。」

嫌犯沒有穩定工作，偶爾打零工，卻沉溺於手機和電腦遊戲，過去也曾有毒品裁罰紀錄。他徒步逃逸時，沒帶手機和證件，包包內裝的除了衣物，還有美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品。究竟是為了錢，狠心殺害親生父母，還是背後另有糾紛，檢警正持續追查犯案動機。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

槓上開花！詐欺通緝犯被查獲滿車毒 還帶警去查槍

獨家／運動中心「健身房」突停業！ 學員驚：剛買3萬6教練課

街友佔地為王！霸佔新莊運動中心座位隨地便溺 網友心驚

