男強開車門闖入強制罪「不起訴」 母無奈：對法律失望

宜蘭縣 / 綜合報導

有民眾近日PO文指控，去（2025）年10月初在宜蘭員山鄉的農場控窯時，因為園區內有辦理活動，加上天氣炎熱，友人先行帶女兒上車，準備換衣服，沒想到一名陌生男子竟強行開車門，試圖進到轎車裡，讓這對母女全都嚇壞了，立即報警處理，事後男子被依強制罪嫌，移送法辦，但最近當事人卻收到不起訴書，讓她又氣又無奈，直呼對國家法律很失望，至於律師則表示，本案男子雖有開啟被害人的車門，但並沒有達到妨礙自由的程度，因此檢察官做出不起訴處分。

廣告 廣告

男子一手插口袋一手拿手機，在宜蘭的農場停車場來回地走來走去，還不時睜大雙眼仔細張望，但他不是在找停車位，而是疑似在尋找下手目標，當事民眾說：「因為我在幫小孩子換衣服，然後我有瞄到有一個男生，他就是逐漸的靠近駕駛座門邊，(男子)本來屁股對我們的車門，後來他就轉身然後他就開門進來，我就罵他然後我就從後座，我就左右手都兩隻手過去，然後就把門給搶回來把他趕走了。」

回想到當時場景，民眾還是驚魂未定，事情發生在去年10月初，他們到宜蘭的農場玩，沒想到就被這名陌生男子強行開門，試圖進到轎車裡，當事民眾說：「我認為他是要搶車，因為我跟他說你在做什麼，他說我要借衛生紙。」

好在附近車輛有拍下男子犯案前影像，立即報警處理，事後男子被依強制罪嫌，移送法辦，但結果卻不如她意，當事民眾說：「警察很快就抓到人了，因為這個人是慣犯，警察告訴我說他是正在通緝中的人，我前幾天我去警察局領回來的時候，我就看到了判決書上面寫說不起訴。」

民眾又氣又無奈，直言表示難道要等到出事，才會重視安全問題，當事民眾說：「那我在想說這個國家是要怎麼保護人民，我如果反應比較慢還是說我車子真的被開走了，我被載到某1個地方了一定是要發生這樣的事情，那對於國家才是一點什麼事嗎，就是我會覺得對於這個整個國家的法律很失望。」

非本案律師葉恕宏說：「所謂的強制罪是以強暴、脅迫之方式，使他人行無義務之事，或妨害他人行使權利，而本案的被告雖然有開啟被害人的車門，但在被害人喝止下，隨即放開並離去，並沒有達到妨礙自由的程度，因此檢察官做出不起訴處分。」幸好車上母女沒有大礙，相關財物也沒有被搶奪，只是司法結果出爐，也讓當事人大感失望

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭親子農場推「世界蟑螂特展」 網嚇瘋：到底誰要去

三峽3死車禍！ 檢認定老翁不確定殺人故意 死亡不起訴

被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光

