男徘徊台鐵永康台南間陸橋 雙線封鎖勸導下橋

（中央社記者黃巧雯、張榮祥台北30日電）台鐵永康至台南間上方陸橋今天有1名男子徘徊，行經列車限速慢行，並配合警消作業，下午3時15分雙線斷電封鎖；經勸導後男子下橋，下午3時45分路線恢復正常行駛。

台鐵公司今天透過文字訊息表示，下午1時16分接獲通報，永康至台南間路線上方陸橋有路人徘徊，即時起上述路段限速每小時25公里慢行；下午1時25分地方警消單位及鐵路警察抵達現場處理。

為確保人員安全，台鐵表示，配合警消單位作業，下午3時15分在永康至台南間雙線進行斷電封鎖，作業期間上述路線暫時不通。

台南市消防局指出，下午1時22分獲報，永康區奇美橋有1名男子徘徊，消防局人員立刻出動，並在下方設置氣墊。經溝通勸導後，男子走下橋，下午3時34分狀況解除。

台鐵指出，經處理現場後，下午3時45分永康至台南間路線恢復正常行駛，造成旅客不便，敬請見諒。（編輯：吳素柔）1150130