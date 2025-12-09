男心臟驟停 長安醫成功搶命 7次電擊+低溫療法 跨科接力治療康復出院

長安醫院鄭詩璁醫師、姚智偉醫師和急診團隊跨科接力，成功贏得與死神的拔河，將患者從鬼門關前拉回。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】生命的救援總是與時間賽跑，一名51歲男性在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無心跳呼吸，在台中市消防局太平分隊EMT弟兄與長安醫院急診團隊的接力下，經過7次電擊去顫、CPR與插管搶救，成功將患者從鬼門關前拉回。21天的住院期間，患者透過「TTM目標溫控治療」降低腦細胞的損傷，並透過心導管手術植入去顫器，最終順利康復出院。

患者抵達本院時，急診團隊立即接手，迅速進行插管維生，並會診心臟血管科主任鄭詩璁醫師。在緊急導管檢查後確認，患者是心臟衰竭導致的嚴重致命性心律不整，導致心臟驟停。為降低缺氧造成的腦部損傷，患者被送往加護病房接受「TTM目標溫控治療」與後續治療。

加護病房主任姚智偉醫師指出，「TTM目標溫控治療」就是俗稱的低溫療法，是搶救心臟驟停病人的最後一環，能改善神經學預後及提高存活率。其原理是將患者的核心體溫控制在32°C 至37°C 的目標範圍，並維持24~72小時，藉由減緩身體的新陳代謝與腦部氧氣消耗，進而減少因缺氧導致的腦細胞損傷，降低預後失能，甚至成為植物人的機率。

在加護病房悉心照護下，患者病情逐漸穩定，意識也逐漸清醒，為預防未來再次發生心跳停止的風險，鄭詩璁醫師替患者植入心臟去顫器，在偵測到致命性心律不整時自動放電去顫，提供即時、永久性的保護。另一方面，也與神經科合作，替患者安排「靜脈營養補充」輔助療法，加速身體機能復原，並順利出院返家。