男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執

在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。

爆口角阿伯遭酒瓶「2次砸傷」，頭破血流。（圖／黑色豪門企業）

事發當時，涉案男子與阿伯在公園內發生爭執，雙方爭吵聲音逐漸升高。隨後，男子突然爬上涼亭圍牆，拿起旁邊的酒瓶，氣沖沖地朝阿伯頭部砸去。阿伯完全來不及反應，只能趕緊用手摀住受傷的頭部。

廣告 廣告

儘管現場民眾出聲制止，但男子情緒更加激動，又拿起另一個酒瓶再次攻擊阿伯。目睹事件的民眾看到情況失控，立即報警求助。一名目擊民眾表示，他親眼看到男子連續砸了阿伯兩次，導致阿伯頭部皮膚破裂流血。

警方接獲報案後迅速趕到現場，將動手的男子逮捕，並協助將受傷的阿伯送往醫院治療。在警方詢問時，阿伯確認將對攻擊者提出告訴。

另一名目擊民眾強烈譴責這種行為，認為欺負老人家的舉動非常惡劣，尤其是用酒瓶攻擊且不只一次，他強調不管發生什麼事情，都不應該採取這種暴力行為。

根據附近居民的說法，這起衝突可能是因為公園內常有人餵鴿子，造成環境髒亂問題而引發口角。然而，民眾普遍認為，無論爭執原因為何，以暴力方式解決問題都是不可接受的行為，尤其是針對年長者的攻擊更令人髮指。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

紐約夜店爆槍擊！釀3死9傷 警：疑涉幫派、槍手在逃多達4人

假冒「SWAG」街訪！色男高額獎金利誘2女性服務 下場曝

男玉里街頭揮舞大菜刀！警方緊急制伏「趴下不要動」 竟稱要參加廟會

因觀眾想看！泰惡母竟「直播性侵」15歲兒 警潛付費群組蒐證

