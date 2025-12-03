男怕酒駕尋母被罰 求助警尋獲

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津區53歲魏姓男子男因飲酒問題與母親口角，75歲老母親負氣離家，遲遲未見返家，魏男擔心發生意外，因自己剛喝酒無法騎車外出尋找，不得不在路邊攔警求助，警方在巷口1處昏暗騎樓下發現魏母身影，協助母子團圓。

鼓山分局今(3)日表示，員警於前日下午在廟前路旗津老街，被神情慌張的魏男攔下，他表示年邁母親(75歲)自行外出後不知去向，鼓山警方獲報後立即展開地毯式搜索，由於適逢假日，旗津老街遊客眾多，增加尋人難度。

廣告

經了解，魏男當天因飲酒問題與母親發生口角，母親一氣之下負氣離家，魏男見母親久未返家，加上母親年事已大，擔心會發生意外，但因剛飲酒一旦騎車出外尋找，將面臨酒駕被取締，無法騎車外出尋找。

魏男恰巧在路邊發現有員警巡邏，立即上前攔住員警求助，警方得知後，立即調派警力於老街周邊擴大搜尋，雖然人潮眾多，但警方仍未放棄，擔心天色漸暗、氣溫驟降，不利年邁的魏母。

警方最後在通山路與文正巷騎樓發現獨坐的魏母，通山路與文正巷騎樓發現獨坐的魏母，警方將魏母護送返所安置，並藉機勸導魏男應少飲酒、多關心年邁母親，魏男對警方積極熱心的協助深表感激，並承諾會改善生活習慣。

鼓山分局呼籲，家中有年長者或患有失智症之親屬，應多加留意其動向，避免讓其獨自外出，建議可向社福單位申請「愛心手鍊」，或在隨身衣物繡上聯絡方式，以便走失時警方或民眾能迅速聯繫家屬。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

