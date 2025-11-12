KingNet 國家網路醫藥

男性必看！勃起困難恐為中風、心肌梗前兆！

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌

男性健康不可忽視！勃起功能障礙（ED）不只是性生活問題，更可能與心血管疾病有關。了解原因、治療選擇與生活型態改善，重拾自信與活力。

世界男性健康日專題：從一個信號，看見全身健康的失衡

每年 10月 28 日是「世界男性健康日」，提醒男性重視自身健康，不僅要在意外在體力與壓力管理，更該留意一個常被忽略的警訊——勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）。根據國際研究，40 歲以上男性約三分之一有不同程度的勃起困難；在台灣，60 歲以上男性的發生率甚至超過五成。許多男性因羞於就醫，使得潛在的健康問題被延誤。

廣告

為什麼「勃起」會出問題？

勃起是一個由神經、血管、賀爾蒙與心理共同協調的生理過程，任何一個環節失衡都可能造成障礙。


常見原因包括：

  • 心血管疾病（如動脈硬化）

  • 糖尿病、高血壓、高血脂

  • 肥胖、代謝症候群

  • 吸菸、飲酒過量

  • 壓力與睡眠不足

特別值得注意的是，ED 往往是心血管疾病的早期徵兆。陰莖血管比冠狀動脈細小，當動脈硬化初期發生時，陰莖血流減少的現象會最先出現，甚至比胸悶或胸痛更早。

勃起功能障礙＝全身健康的「溫度計」

醫師在評估 ED 患者時，通常會同時檢查血糖、血脂與心臟功能，因為這些指標常彼此相關。換句話說，若忽略勃起功能障礙，就可能錯過預防中風或心肌梗塞的黃金時機。

如何治療與改善？

現今醫學治療選擇多元，可依病因與嚴重程度選擇：

  • 口服藥物（PDE5 抑制劑）

  • 荷爾蒙治療

  • 低能量震波治療

  • 真空負壓裝置

  • 陰莖植入手術

除了藥物治療，生活型態的改善同樣關鍵：

  • 規律運動、控制體重

  • 穩定血糖、血壓、血脂

  • 戒菸、減少飲酒

  • 保持良好睡眠與心理健康

臨床上可觀察到，改善代謝症候群與壓力管理後，許多患者的勃起功能也逐步恢復。

廣告

男人的健康，不只是「功能」

ED 影響的不只是性生活品質，更關乎自信與整體健康。醫師建議，只要持續三個月以上有勃起困難，就應主動就醫檢查。透過早期診斷與整合治療，不僅能改善性功能，更能提早發現潛在疾病，守護心血管健康。


在「世界男性健康日」，讓我們重新定義「男性力」：

不只是身體的強健，更是面對健康議題的勇氣。


參考資料

  • American Urological Association (AUA) Guidelines on Erectile Dysfunction.

  • 台灣泌尿科醫學會《男性性功能障礙診治指引》。

  • Montorsi P. et al., European Heart Journal, 2006.

  • NIH Consensus Development Panel on Impotence, JAMA, 1993.


【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥男性必看！勃起困難恐為中風、心肌梗前兆！

其他人也在看

北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約

北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約

近視一旦發生難以回復，台北市政府衛生局呼籲國小1～6年級學童家長把握關鍵期，善用「護眼護照」每年一次的專業視力檢查。提醒尚未檢查者請於12月31日前，到台北市167家眼科合約院所預約，檢查包括散瞳前後驗光、裸視與最佳矯正視力、裂隙燈檢查等，幫助孩子遠離高度近視，迎向清晰未來。

優活健康網 ・ 20 小時前

吸菸恐增糖尿病風險 國健署呼籲民眾拒菸護血糖

11月14日是「世界糖尿病日」，國民健康署指出，糖尿病是我國十大死因之一，每年奪走近萬人生命，而吸菸會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症風險，提醒國人，戒菸可降低糖

國立教育廣播電台 ・ 20 小時前
上班族七成情緒憂鬱指標　南市衛生局供民454心理諮商站服務

上班族七成情緒憂鬱指標　南市衛生局供民454心理諮商站服務

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】在我們生活的城市中，每個人都可能經歷壓力沉積、情緒低落、突如其來的創傷事

互傳媒 ・ 20 小時前
衛福部「免費心理諮商」僅2成大學生用過 有人靠AI調節情緒

衛福部「免費心理諮商」僅2成大學生用過 有人靠AI調節情緒

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部補助15-45歲民眾可享每人三次免費心理諮商，成效如何？諮商心理師公會全聯會今（12）日公布最新調查結果，雖然有高達九成七的學生支持相關服務，但接受調查的學生當中，僅有二成曾使用相關資源。衛福部則分析認為，主因是並非所有的學生都有心理諮商需求，原本預期比例就不會到五成。 衛生福利部的「15-45歲青壯世代心理健...

匯流新聞網 ・ 20 小時前

生華科結盟精拓 導入「腫瘤分身」平台加速新藥開發

生華科（6492）12日宣布，與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945兩款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。

中時財經即時 ・ 21 小時前

生活即治療　衛福部年助400名藥癮者重返社會

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）秉持「生活就是治療」理念，衛福部108年起擴大「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，每年服務約400名藥癮者，透過行為介入、人際交流等逐步回歸社區，最終甩開藥癮心魔。

中央社 ・ 19 小時前
北市林森北路挖破瓦斯管線　消防布水線警戒 (圖)

北市林森北路挖破瓦斯管線　消防布水線警戒 (圖)

台北市中山區林森北路一帶12日疑因施工不慎挖破瓦斯管線，台北市消防局獲報立即派員到場布水線警戒，目前安全無虞，已通報相關單位前來搶修。

中央社 ・ 20 小時前
豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜

豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜

中部中心/李文華 彰化報導一年一度的鹿港鹿溪宴，日前公布菜色，今年19道美食，有首次入菜的香酥卜肉，還有二度上榜的豆包菜捲以及赤肉羹湯，業者說幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，才能澎湃上菜。豬肉回歸!鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 &nbsp;香酥卜肉首入菜(圖/民視新聞)香酥卜肉，炸到表面金黃，光看就讓人食指大動，一旁的蒲燒鰻裹上醬汁，搭配芝麻點綴，還有這盤，比臉大的蚵仔煎，蚵仔顆顆碩大飽滿，一整桌美食佳餚，超澎湃，通通都是彰化鹿港鹿溪宴，今年的菜色。業者說幸好豬肉禁宰令解除豬肉"及時回歸" 今年才能如期上菜(圖/民視新聞)19道美食，包含今年首次入菜的香酥卜肉，去年獲得好評的豆包菜捲以及赤肉羹湯，也二度進榜，還有厚切烏魚子、特色炸蝦猴，當然也少不了，鹿港必吃的麵線糊。今年價格凍漲，維持原價，每桌4500元，業者說，幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，今年才能如期上菜。鹿溪宴將在18日開放訂購 預計又將湧現排隊人潮搶訂(圖/民視新聞)今年鹿溪宴，將在18日開放訂購，預計又將湧現排隊人潮，享受一年一度的好滋味。原文出處：豬肉回歸！　彰化鹿港「鹿溪宴」菜色曝光　　香酥卜肉首入菜、還有比臉大蚵仔煎 更多民視新聞報導解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡　農業部曝最新豬肉價格區間豬肉解禁！熟悉的味道回來了　卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」　全案移送法辦

民視影音 ・ 21 小時前

(影) 中國經濟寒冬來襲! 各地紛爆討薪、倒賣機器事件 連國企、外資公司也沒錢

[Newtalk新聞] 隨著中國經濟衰退的問題不斷加劇，越來越多企業因無法正常營利而積欠員工工資，許多民眾也採取積極行動，討要自己應得的薪資。近期甚至傳出有中字輩國企在協助外商建造生產基地時，拖欠上百名員工的工資引發大規模罷工，就連國家機關設立的事業單位也開始逼迫員工辭職，中國的經濟問題也再次成為國際輿論的關注焦點。 推主「昨天」在 X 上發布推文表示，當地時間 30 至 31 日，由中國化學工程第十一建設有限公司 ( 中化十一建 ) 在廣東省湛江市建造的「廣東湛江巴斯夫一體化基地」突然傳出上百名工人集體罷工，要求中化十一建發放拖欠工資的消息，部分罷工工人也與中化十一建的管理人員爆發衝突。 一名參與罷工的工人指出，中化十一建已經連續 5 個月未曾發放工資，「甚至有已經離職的工人特別從江蘇趕來湛江，共同參與討薪的活動」。「昨天」也補充稱，湛江的一體化基地是德國化學公司「巴斯夫」在當地建設的超大型化工生產綜合體，於 2018 年 7 月宣布籌建、 2019 年 11 月正式動工，是該公司全球範圍內第三大的生產基地。 由於此建設項目涉及外國企業，許多網友紛紛提高對此次討薪事件的關注程度。有網

新頭殼 ・ 21 小時前

15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市　4天回收2萬多顆

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市，食藥署今天說明，11月8日至今，4天時間回收約2萬多顆，仍持續進行中，至於出問題的文雅畜牧場已全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。

中央社 ・ 20 小時前
土耳其軍機無預警墜毀！驚傳出事前「沒發出求救訊號」機上全員恐已罹難

土耳其軍機無預警墜毀！驚傳出事前「沒發出求救訊號」機上全員恐已罹難

一架載有至少20人的土耳其C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機11日自亞塞拜然第二大城市占賈（Ganja）起飛後，卻在喬治亞東部靠近亞塞拜然邊境的卡赫季（Kakheti）地區錫格納吉（Sighnaghi）境內意外墜毀，事故原因與確切傷亡人數目前尚待調查釐清，消息曝光後震驚各界。

鏡報 ・ 1 天前
「二姐」江蕙2026春節小巨蛋「5天安可團圓」　兩階段抽籤攻略必看

「二姐」江蕙2026春節小巨蛋「5天安可團圓」　兩階段抽籤攻略必看

「二姐」江蕙將在2026年農曆新年期間，重返台北小巨蛋舉辦《江蕙演唱會【無,有】安可場》，自2026年2月20日（週五）至2月25日（週三）共計連唱五場。主辦單位寬宏藝術表示，此次安可場特別選在新春期間開唱，正是希望與所有歌迷在小巨蛋「團圓」，一起迎來喜氣洋洋的新年。

鏡報 ・ 21 小時前

11月12日 醫師節快樂！ 投縣感謝有您守護健康

十一月十二日是一年一度的醫師節，縣長許淑華、衛生局長陳南松，共同向辛勞奉獻的醫師們致敬。感謝全縣醫師們長年投入公衛與醫療服務，防疫、偏鄉巡迴、社區健康促進，都展現醫者仁心，守護縣民健康。祝福所有醫師節日快樂，醫路順心。南投縣醫師公會理事長陳宏麟表示，「每一位醫師，都是這片土地上最溫柔的守護者。在醫療資源有限的環境中，默默堅守崗位、照顧鄉親，無論是白天在診間的診療，或夜裡緊急的出診，都展現出對生命的敬重與專業的堅持。醫師節不僅是屬於醫師們的節日，更是全體社會向醫療夥伴致敬的時刻。公會由衷感謝每位在南投努力付出的醫師，也特別感謝醫師的家人與團隊，在背後支持醫師們，讓醫師們的醫療工作得以長久持續並遍及山城與鄉里。公會連結與支持醫師們更彼此合作、共享經驗，共同打造更有品質、更有溫 ...

台灣新生報 ・ 20 小時前
挽救兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

挽救兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

為解決兒科人力流失問題，衛福部明年首匡列249億「兒科小總額」，保障0至6歲兒童醫療；同時將現行0～3歲幼兒專責醫師制度擴大為「0～6歲兒童專責醫師」。健保署長陳亮妤表示，正規劃提升兒童急重症醫療健保給付，包括兒童一般及加護病房住院診察費等，預計12月通過、明年正式上路。

中時新聞網 ・ 19 小時前

嘉義長庚許文蔚蔡明劭　入選全球前2%頂尖科學家

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。

中央社 ・ 20 小時前
馬偕醫大攜手史丹佛示警　台灣酒精不耐症全球最高

馬偕醫大攜手史丹佛示警　台灣酒精不耐症全球最高

喝酒會臉紅恐是酒精不耐症，別輕忽其致癌風險。馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動。專家指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，居全球之冠。酒精早在2007年已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，即可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。

品觀點 ・ 20 小時前

天氣轉涼 中市衛生局籲公費對象儘速接種流感疫苗

近期東北季風南下，早晚溫差大，正值流感等上呼吸道疾病好發季節，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，台中市第45週門急診就診人次則為14,334人次，高於去年同期的13,268人次，台中市政府衛生局提醒市民朋友自主戴口罩，落實勤洗手及咳嗽禮節，生病時應在家休息，避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險，維護自己及家人健康。衛生局長曾梓展表示，衛生局於11月3日接獲醫院通報1例1歲男童疑似流感併發重症，並經中央實驗室檢驗於11月4日確診為流感併發重症確定個案。近期氣溫驟降、早晚溫差明顯，提醒市民朋友保持良好衛生習慣，包括正確洗手五步驟與五時機、打噴嚏時以面紙或衣袖遮口鼻等，並鼓勵符合公費疫苗接種資格的市民可運用台中市疫苗預約平台預約接種(https://gov.tw/hhv)或 ...

台灣新生報 ・ 20 小時前
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療

健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療

為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進

國立教育廣播電台 ・ 19 小時前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診　呼吸困難險喪命

只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診　呼吸困難險喪命

台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。

中天新聞網 ・ 21 小時前
搶救兒科人力荒！　健保「4大兒童重症給付」明年擬調升

搶救兒科人力荒！　健保「4大兒童重症給付」明年擬調升

為解決全台各大醫院兒科醫師荒問題，健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術及兒童心智科給付進行調整，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。

中天新聞網 ・ 19 小時前