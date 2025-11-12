男性必看！勃起困難恐為中風、心肌梗前兆！

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





世界男性健康日專題：從一個信號，看見全身健康的失衡

每年 10月 28 日是「世界男性健康日」，提醒男性重視自身健康，不僅要在意外在體力與壓力管理，更該留意一個常被忽略的警訊——勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）。根據國際研究，40 歲以上男性約三分之一有不同程度的勃起困難；在台灣，60 歲以上男性的發生率甚至超過五成。許多男性因羞於就醫，使得潛在的健康問題被延誤。

為什麼「勃起」會出問題？

勃起是一個由神經、血管、賀爾蒙與心理共同協調的生理過程，任何一個環節失衡都可能造成障礙。





常見原因包括：

心血管疾病（如動脈硬化）

糖尿病、高血壓、高血脂

肥胖、代謝症候群

吸菸、飲酒過量

壓力與睡眠不足

特別值得注意的是，ED 往往是心血管疾病的早期徵兆。陰莖血管比冠狀動脈細小，當動脈硬化初期發生時，陰莖血流減少的現象會最先出現，甚至比胸悶或胸痛更早。

勃起功能障礙＝全身健康的「溫度計」

醫師在評估 ED 患者時，通常會同時檢查血糖、血脂與心臟功能，因為這些指標常彼此相關。換句話說，若忽略勃起功能障礙，就可能錯過預防中風或心肌梗塞的黃金時機。

如何治療與改善？

現今醫學治療選擇多元，可依病因與嚴重程度選擇：

口服藥物（PDE5 抑制劑）

荷爾蒙治療

低能量震波治療

真空負壓裝置

陰莖植入手術

除了藥物治療，生活型態的改善同樣關鍵：

規律運動、控制體重

穩定血糖、血壓、血脂

戒菸、減少飲酒

保持良好睡眠與心理健康

臨床上可觀察到，改善代謝症候群與壓力管理後，許多患者的勃起功能也逐步恢復。

男人的健康，不只是「功能」

ED 影響的不只是性生活品質，更關乎自信與整體健康。醫師建議，只要持續三個月以上有勃起困難，就應主動就醫檢查。透過早期診斷與整合治療，不僅能改善性功能，更能提早發現潛在疾病，守護心血管健康。





在「世界男性健康日」，讓我們重新定義「男性力」：

不只是身體的強健，更是面對健康議題的勇氣。





