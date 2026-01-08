男性必看！10萬診次數據驚曝５大泌尿痛點 「勃起障礙」平均年齡跌破眼鏡

顧芳瑜指泌尿問題年輕化，建議勃起或排尿困擾者及早求醫，採微創重拾健康。 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 現代男性受生活節奏快與壓力大影響，泌尿問題已非中老年專屬。顧家醫療統計10萬診次發現，勃起功能障礙高居榜首且患者趨於年輕化，平均年齡約40歲，攝護腺肥大求診年齡也提早至58歲。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師建議，面對排尿異常或性功能困擾應及早求醫，現已有微創術式可維持生活品質並重拾健康。

生活節奏加快加上長期壓力與作息失衡，性功能與排尿障礙成為越來越多現代男性的健康困擾。根據顧家醫療統計2024至2025年間逾10萬人次的泌尿科門診資料顯示，男性最常見的五大問題依序為：勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。顧芳瑜說明，其中以勃起功能障礙人次最多，近1萬7千人，平均年齡約40歲，95%患者年齡介於22至66歲，顯示這項過去被視為中老年困擾的症狀，其實在青壯世代已相當普遍。

臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。顧芳瑜指出，35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。顧芳瑜進一步強調，若年輕族群輕忽症狀，可能錯失早期調整生活型態或進一步診治的契機。

至於過去普遍被認為好發於高齡族群的攝護腺肥大，顧家醫療統計2024至2025年間約9千人次的就診資料，患者平均年齡為58.2歲。顧芳瑜表示，對照台灣患者平均就醫年齡約63至68歲、全球約65至70歲，顧家資料中的年齡層略低，這可能反映出都會男性對排尿異常的敏感度較高，也更傾向於在症狀惡化前積極就醫。

儘管就醫觀念進步，但臨床上仍不乏患者因誤解、尷尬或恐懼而延誤治療。顧芳瑜分享，曾有一名68歲退休工程師是掛著尿袋來就診，問診中得知，他是台灣第一代工程師，多年來自知有攝護腺肥大問題，但因「還能尿」而遲未處理，直到兩年前車禍造成脊椎損傷，術後需插尿管、掛尿袋，排尿能力逐漸惡化，兩年來多次嘗試拔尿管都未成功。雖然曾有醫師建議接受傳統手術，但該名患者始終無法接受。

經評估患者狀況與期待後，顧芳瑜指出，他建議該患者採用水蒸氣消融術，因手術時間短、當日可出院，有助降低患者的心理壓力。此術式是透過熱能釋放來縮小攝護腺體積，減輕尿道壓迫。術後留置尿管一週(1/8-1/15)，患者終於成功拔管，恢復正常排尿功能。

攝護腺肥大的治療選擇已越趨多元，包括水蒸氣消融、攝護腺拉提等微創方式，不僅能降低漏尿等併發症，也有助於保留性功能。顧芳瑜進一步強調，對於重視生活品質與性生活的中壯年患者而言，這些都是值得與醫師討論的選項。中高齡族群無需因抗拒傳統手術而放棄就醫評估，及早面對才能掌握更多治療機會，避免拖延成為長期負擔。

