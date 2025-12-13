男性改「坐著小便」殘尿感減少 醫曝4大優點：延緩膀胱退化

男性改「坐著小便」好處多多。示意圖／東方IC

男性廁所裡都有小便斗，許多男性一直以來都習慣「站著小便」，但是有泌尿科醫生指出，如果男性改為「坐著小便」，其實有很多的好處，不僅排尿可以更順暢、殘尿感減少，甚至家庭關係都可以更和樂，而且還有四大好處，例如延緩膀胱的退化。

泌尿科醫生呂謹亨在臉書粉絲頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，醫師分享國外有研究發現，攝護腺肥大的男性坐著尿，可以尿得更乾淨，讓膀胱老化減緩，甚至有的人改善排尿效果與服用攝護腺肥大藥物差不多。

他說，一名62歲的男子有攝護腺肥大的困擾，在門診抱怨，常因尿液噴濺問題與老婆吵架。醫生建議他改成「坐著小便」，他帶著抗拒的心態回家試試，果然排尿順暢許多，殘尿感減少，家裡廁所不再臭烘烘，家庭變和樂。

呂謹亨說，很多男人認為坐著尿很娘炮、不夠MAN，只有站著尿才能彰顯男子氣概。其實，坐著或站著尿尿，對男性並不會有負面影響。坐著尿在國內目前並不普及，但在德國和日本已經非常普及了，甚至足球巨星梅西有次接受電視台訪問，便透露他也是坐著尿尿；若是到德國人家裡做客，坐著尿是一種禮貌的體現，站著尿反而會被拒絕往來。

根據日本馬桶廠商調查，已結婚的男子坐著尿比率從1999年的15％，至2009年的49％。另一份發布於2011年的調查發現，每3名中就有1名男性是坐著尿尿，且數據是從2007年開始持續上升，有69.5％的男性理由是「較不會使尿液到處噴灑」，43.3％認為「清掃比較容易」。

呂謹亨指出，根據國外研究，健康年輕男性站著尿尿和坐著尿尿沒有太大區別，就尿路動力學而言，小便的速度一致、時間一致、殘尿量相當。但對於攝護腺肥大、已經出現尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增多、尿分叉、尿費力等症狀的人，坐著尿反而小便較不費力，可以改善尿尿速度、縮短尿尿時間，以及減少殘尿量。

坐著小便4大優點

延緩膀胱提早退化：站姿讓膀胱括約肌較緊繃，肚子需要出力才能排尿；坐姿則讓括約肌能適度放鬆，膀胱不需過度用力即可排尿，因而膀胱便不會提早老化。若有排尿困難的人，可以在馬桶下方放一張小凳子，上廁所時踩上凳子讓膝蓋高些，也可讓括約肌放鬆、解尿更順利。 有助排出殘尿、避免尿道感染：男性尿道較長，解尿後容易尿液殘留引起尿道感染。解尿時若採取坐姿，可幫助殘尿排除。 避免老人家上廁所暈眩跌倒：老人家常常夜尿起步來或是尿急膀胱太脹來不急上廁所，解尿時膀胱壓力突然降低，造成壓力性暈厥，頭暈跌倒的問題。坐著尿可以減少上廁所時暈眩跌倒的機率。 避免尿液亂噴、維持環境衛生：日本專家測試男性小便的水花噴濺程度，發現無論瞄準的是馬桶水位還是內壁，只要是站著上廁所就會造成肉眼難以察覺的「水花四濺」，最遠可達3公尺！即使已對準馬桶，部分民眾也會因為攝護腺肥大、尿道狹窄，甚至包皮的關係出現「尿液分岔」，讓尿液滴得到處都是，久而久之馬桶、廁所就會產生難聞異味。坐姿上廁所可避免此狀況發生。



