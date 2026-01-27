男性早期攝護腺癌治療趨勢 保留功能為治療重點

泌尿外科歐宴泉醫師示範早期攝護腺癌治療操作教學。





隨著高齡化社會來臨，攝護腺癌已成為中高齡男性常見的癌症之一，童綜合醫院研發創新中心院長泌尿外科歐宴泉醫師表示，透過定期檢查與正確評估，許多患者其實能在早期發現並接受合適治療，近年治療趨勢也逐漸從「單純根除癌症」，走向兼顧生活品質與功能保留的精準醫療。

PSA監測：數值與變化速度同樣重要

歐宴泉醫師指出，一般男性建議在50歲後定期接受攝護腺癌篩檢，包括PSA又稱「攝護腺特異抗原指數」抽血檢查；若有家族病史，且家族中罹患攝護腺癌的人數越多，風險也相對提高，建議提早至40至45歲開始檢查。此外，長期壓力大、吸菸、肥胖等，也被認為是攝護腺癌的高風險因子。在PSA數值判讀方面，歐宴泉醫師提到，PSA除了單一數值還要以相對值來參考，個人與往年數字比較並加上依年齡與個人綜合情形來做評估。一般而言，60歲以下約以2.5ng/mL、60歲以上約以3.5ng/mL作為參考值，但PSA本身僅是參考指標之一，仍需由專業泌尿科醫師進行整體判讀，避免過度解讀單一數值。歐宴泉醫師也提醒，監測PSA上升的「速度」往往比單一數值更具意義，若PSA每年上升超過0.75ng/mL，便需要提高警覺。不過，臨床上也有案例是PSA介於10~20ng/mL之間較高，實際上只是攝護腺發炎的情況，非癌病變，但此類情形建議仍要持續定期追蹤。

早期攝護腺癌患者多數沒有症狀

從症狀表現來看，歐宴泉醫師指出，攝護腺癌患者大致可分為三種狀況，一是完全沒有任何症狀；二是本身已有攝護腺肥大，因尿道受壓迫而出現排尿困難；三則是癌症已轉移，常見為骨頭疼痛、病理性骨折，甚至影響造血功能，這類情況多已屬於第四期。通常攝護腺癌多數早期沒有症狀，在治療方式上，歐宴泉醫師說明，台灣目前第1-2期以開刀根治較適合，第3期以放射治療合併荷爾蒙治療，不過部分病人也可以執行手術治療。而放射治療現今也常作為手術後復發的後續治療。有些低風險患者會選擇「主動監測」，但醫師提醒，若追蹤不夠密切，仍可能錯過黃金治療時機；第四期攝護腺癌則多以荷爾蒙治療、化學治療或標靶藥物為主 。

早期攝護腺癌的新選擇-海神刀無創標靶消融術

近年備受關注的海神刀無創標靶消融術，為早期攝護腺癌提供了一項精準治療的新選擇。歐宴泉醫師指出，該療法在術前會先精確定位癌症病灶，再利用高能量聚焦超音波進行消融，治療溫度可達約 85 至 95 度，並能即時監測治療過程中的安全性，有效降低對周邊正常組織的影響。依病灶範圍不同，可選擇局部或整體消融治療，過程無須開刀、幾乎不出血，術後恢復期相對較短。對於低至中度風險的早期攝護腺癌患者，多數可透過局部治療達到良好控制效果。

廣告 廣告

歐宴泉醫師指出，海神刀無創標靶消融術除適用於中低風險的早期攝護腺癌患者外，對於年紀較大、不適合接受傳統手術麻醉，或合併糖尿病、曾有小中風等共病、手術風險較高的患者，也可納入評估考量。相較於傳統手術，局部消融治療對性功能與排尿功能的影響相對較小。術後依個人狀況可能需暫時放置排尿管約 3 至 7 天，並於術後約 1 至 2 個月內持續觀察排尿情形，多數患者皆能恢復良好。由於每位患者的病況與身體條件不同，仍須由專業泌尿科醫師進行完整評估，以選擇最合適的治療方式。

50歲男早期攝護腺症患者治療案例

歐宴泉醫師也分享一名約 50 歲的中壯年男性案例，屬於低度風險的早期攝護腺癌患者，PSA 數值低於 10 ng/mL，術前排尿功能正常。患者最在意的是治療後是否可能出現尿失禁或性功能障礙，並希望能保留射精功能，以維持良好的生活品質。經完整評估後，選擇以海神刀無創標靶消融術治療初期攝護腺癌。歐宴泉醫師強調，理想的治療目標應是在有效根除癌症的同時，盡可能保留性功能、不影響排尿功能，並將治療相關併發症的風險降至最低。術後患者恢復情形良好，整體生活品質得以維持。

醫病合作，術後修護更有效果

在術後照護方面，歐宴泉醫師提醒，治療後仍需密切配合追蹤，醫病關係就像夥伴一樣，必須共同完成後續照護。術後初期約每一至兩個月回診一次，之後視恢復情況改為每三個月追蹤，狀況穩定後可延長至半年一次。回診時，醫療團隊也會提供完整衛教，提醒患者何時可恢復運動、哪些活動與飲食需暫時避免，並依身體恢復進度逐步調整生活型態，以確保治療成效與生活品質。

泌尿外科歐宴泉醫師。

更多新聞推薦

● 過好年南投健康服務不打烊 春節連假8項服務報您哉