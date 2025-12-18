男性更年期難言之隱 每4人就有1人睪固酮不足

中年男人步入四、五十歲後，很多人覺得體力下降，早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對於房事興致缺缺。台北市立聯合醫院十八日表示，多數人以為只是壓力大或自然老化，但實際上，這些可能是睪固酮缺乏症候群，可說是男性相當常見卻容易忽略的疾病。

舉例來說，五十二歲陳先生是一名科技業主管，最近因為晨勃次數變少，在從事親密行為時也常力不從心，因此前往泌尿科門診求助。經過了解，發現除了勃起功能障礙外，也有疲倦、無法專注、精神不佳等症狀，於是先以ADAM問卷評估症狀，發現符合多個項目，患者接受檢查後診斷為睪固酮缺乏症候群，經過治療後漸漸恢復正常。

陽明院區泌尿科醫師戴盟哲表示，所謂「男性更年期」不完全貼切，因為男性睪固酮分泌是每年緩慢下降百分之一至二，不像女性更年期那般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，四十歲以上男性約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，內臟脂肪又把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，如此形成惡性循環。

戴盟哲指出，症狀方面，睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化，比如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，比如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

值得一提的是，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食，都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。