男性最怕大腸癌、女性乳癌居首！醫曝「5大症狀」恐是警訊

根據衛福部30日公布的112年癌症登記報告，大腸癌以19,074個新發案例位居全癌症第二位，在男性族群中更連續多年高居發生率首位。面對此一嚴峻現況，醫界專家特別針對民眾常見的防癌盲點提出說明。

秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師表示，飲食習慣是大腸癌預防最重要也最容易被忽視的核心概念。他指出，高溫烹調和加工肉品產生的致癌物質，其傷害是日積月累形成，並非短期改變飲食就能見效。許多民眾誤以為偶爾食用紅肉或燒烤無妨，卻忽略長期累積的風險。

在運動方面，黃士維觀察到有氧運動比重訓更能預防大腸癌。他解釋，規律的中等強度運動才能有效刺激腸道蠕動，促進廢物排除。許多患者誤以為偶爾運動即可，實際上需要持續性的有氧活動才能達到預防效果。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模強調，大腸癌早期症狀不明顯的特性使得篩檢格外重要。他指出，超過九成第一期患者並未感到不適，單憑症狀難以及早發現。良好的飲食與生活習慣雖能降低罹癌風險，但仍不足以完全避免罹癌。

關於篩檢時機，醫師建議一般民眾50歲開始定期篩檢，但高風險族群需提前至40歲甚至更早。具有一等親家族史者應特別留意，及早進行檢查。正常篩檢從糞便潛血檢查開始，根據結果決定是否需要大腸鏡檢查。

黃士維特別提醒，多重危險因子會產生加乘效應。抽菸會增加腺瘤性息肉風險，過量飲酒影響腸道菌群平衡，肥胖促進發炎反應。這些因素雖不像單一致癌物那麼直接，但長期累積的風險依然可觀。

在症狀辨識方面，醫師發現許多患者將腸道異常歸咎於一般腸胃不適。排便習慣改變、血便、腹痛等症狀都可能是大腸癌早期警訊，但常被誤認為痔瘡、壓力或飲食不當所致，因而延誤診斷時機。

國健署統計顯示，定期接受糞便潛血檢查可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生率。目前政府提供40至44歲具大腸癌家族史及45至74歲民眾，每兩年一次免費糞便潛血檢查。

國健署署長沈靜芬呼籲，符合篩檢資格的民眾應主動利用公費資源，可透過全民健保行動快易通APP查詢篩檢資格與時間。她強調，篩檢異常並不等同罹癌，但務必依醫囑完成後續檢查與追蹤，避免延誤病情。

