男性死因第4名！口腔癌「3偽裝術」騙倒大半人 醫跨科重建：救命也救臉

記者張雅筑／台中報導

最新數據顯示，口腔癌在十大癌症死因中死亡人數排名第六，僅次於肺癌、肝癌、結腸直腸癌、乳癌與前列腺癌等主要癌症類型。此外，據衛生福利部與癌症統計資料，每年約有近3,000名國人死於口腔癌。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

根據衛福部最新死因統計，口腔癌位居台灣十大癌症死因第六名，在男性癌症死因中更高居第四，僅次於肺癌、肝癌與大腸癌，最重要的是，超過半數患者確診時已是晚期，威脅性不容小覷！口腔癌治療常需切除腫瘤，對咀嚼、吞嚥、說話等功能及外觀都造成重大影響。中部一名52歲孫先生罹患口腔癌後一度意志低落，所幸在醫療團隊跨科合作下，成功重建外觀並恢復口腔功能，讓他重新找回自信與生活品質。

口腔癌堪稱中壯年殺手，因為它不僅在台灣十大癌症死因中排名第六，在男性癌症死因中更高居第四名，且好發族群集中在40～60歲間的中壯年男性，患者的平均死亡年齡較國人平均壽命低約10年，這對家庭與社會影響巨大。更讓人擔憂的是，超過半數的患者被檢查出罹患口腔癌時已經屬於晚期，專家對此指出，口腔癌之所以難以早期發現，並非因為它發展快速，而是因為其初期病灶極具「偽裝性」，易被患者忽略或與常見的口腔疾病混淆。

口腔癌的早期徵兆往往缺乏典型癌症的疼痛或明顯腫塊，對此，醫師列出口腔癌的「三大偽裝術」，提醒民眾多加注意：

1、初期病灶無痛感，誤認「火氣大」

許多早期的癌前病變，如白斑（白色斑塊）或紅斑（紅色斑塊），通常不痛不癢，頂多只有輕微的燒灼感或粗糙感。患者往往將其歸咎於「火氣大」、睡眠不足或食物太燙，從而拖延就醫。

2、癌性潰瘍偽裝成「嘴破」

口腔癌初期最常見的表現之一是潰瘍。它在外觀上與一般的口瘡（俗稱嘴破）難以區分。一般口瘡會在兩週內自行癒合，但癌性潰瘍的特點是：持續超過兩週以上未癒合，且邊緣會逐漸隆起變硬。 由於缺乏疼痛感，許多患者持續使用口內膏或自行等待，錯失了治療的黃金時期。

3、好發部位隱蔽，難以自我察覺

口腔結構複雜，口腔癌常見好發於頰黏膜內側、舌頭兩側邊緣、以及口底等區域。這些地方在日常刷牙或照鏡子時，很容易被舌頭或牙齒遮擋，不易被民眾主動檢查。當症狀被肉眼察覺時，病灶往往已具有相當程度的體積。

醫師強調，有嚼檳榔、吸菸或飲酒等高風險習慣的民眾，應提高警覺。此外，切記「兩週法則」：如果口腔內出現任何不明原因的硬塊、潰瘍、黏膜顏色改變（白斑／紅斑）或麻木感，且症狀持續超過兩週未改善，務必立即尋求耳鼻喉科或口腔外科醫師的專業檢查。

方框處即為口腔癌病灶。口腔癌初期難以察覺，導致半數以上的患者確診時已是晚期，不僅大幅降低治癒率，也使得治療更具侵入性，嚴重影響患者的口腔功能與容貌。醫師指出，口腔癌初期病灶極具「偽裝性」，常以無痛感的白斑、紅斑，或是兩週以上不癒合的潰瘍呈現，讓患者誤認為是單純的「嘴破」或「火氣大」而忽略，加上好發部位隱蔽，使得早期發現難度大增。（圖／院方提供）

口腔癌治療常需切除腫瘤，對咀嚼、吞嚥、說話等功能及外觀都造成重大影響。中部一名52歲罹患口腔癌的孫先生就是其中一名實例，他到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）經耳鼻喉科醫師評估後，得知切除腫瘤後將產生大面積軟組織缺損，甚至骨骼外露，他因此一度意志消沉。

所幸在醫療團隊的協助下，孫先生轉至整形外科郭曉芮醫師門診求診。由該科團隊與耳鼻喉科同步規劃切除與重建，依缺損條件客製化設計皮瓣厚薄及形狀，兼顧傷口閉合與口腔功能恢復。孫先生在術後能夠敞開心中大門，重新擁抱人群，成功找回自信與生活品質。

針對頭頸癌術後的重建挑戰，仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科郭曉芮醫師特別指出，頭頸癌重建的關鍵在於將設計好的游離皮瓣像量身訂做的拼圖一樣放回去，確保病人治療及生活不中斷。重點在於，重建的意義不只是把缺損「補起來」，而是必須讓病人能吞嚥、能發音，最終目標是讓患者能恢復社交與自理能力，重拾生活尊嚴。（圖／院方提供）

郭曉芮醫師指出，頭頸癌重建是將設計好的游離皮瓣像量身訂做的拼圖一樣放回去，確保病人治療及生活不中斷，關鍵在於不只是把缺損「補起來」，而是要讓病人能吞嚥、能發音，恢復社交與自理能力。

在整形外科高煌凱教授與郭曉芮醫師領軍下，仁愛長庚合作聯盟醫院加速布局顯微重建手術，將長庚多年累積的標準化流程與訓練體系帶進南台中，補齊在地高難度重建能量缺口。團隊和耳鼻喉科、骨科緊密協作，系統化導入游離皮瓣與顯微血管吻合等關鍵技術，將帶血管的健康組織移植至缺損處，在顯微鏡下重建血流，不僅修補外觀，更重建生活功能。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科郭曉芮醫師（右）強調，頭頸癌重建的成功標準是讓病人重返社會，關鍵在於將設計好的游離皮瓣精準拼回，不僅要修補外觀，更要重建吞嚥、發音等核心功能，最終目標是讓患者能夠恢復社交與自理能力；整形外科高煌凱教授（左）則明確表示，醫院將長庚體系顯微重建的黃金標準和訓練體系帶到南台中，目標是打造中台灣顯微重建指標中心，透過系統化、標準化的流程，確保在地民眾無需遠行，即可享有與國際接軌的高品質重建醫療服務。（圖／院方提供）

為確保品質，醫療團隊建立從術前評估到術後監測的標準化流程，特別著重於術後前三天（黃金72小時）的高密度監測。醫療人員透過多重工具追蹤皮瓣的灌流表現，一旦出現血栓或灌流異常，即刻啟動回房機制搶救。郭曉芮醫師強調，標準化監測讓成功率不只來自個人經驗，而是整個系統的穩定。

郭曉芮醫師指出，對於中台灣病人而言，這項技術的建立意味著「在家鄉就醫、縮短轉診動線」。仁愛長庚合作聯盟醫院不僅將長庚的技術與經驗帶進社區，更將多專科整合照護模式放在同一院所完成，減少治療斷點。高煌凱教授表示，團隊將持續擴展顯微手術應用版圖，朝向中台灣顯微重建指標中心邁進，讓更多病人不用遠行，也能獲得國際水準的重建醫療。

