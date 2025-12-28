男性注意！攝護腺癌早期無症狀 醫師提醒PSA定期篩檢不可少

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據衛福部統計資料，台灣男性十大癌症發生率中，攝護腺癌已上升至第三位。83歲的陳伯伯因排尿障礙前往就診，檢查時發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常升高至6.8 ng/mL，高於正常指數4 ng/mL。經進一步攝護腺切片檢查後，確診為攝護腺癌。考量陳伯伯高齡且有慢性病，腫瘤範圍小且惡性度低，醫師評估後為他安排了海扶刀（HIFU）無創治療。

海扶刀是一種低侵入性的治療方式，利用高能量聚焦超音波精準破壞腫瘤組織，不需開刀，也不會留下傷口。術後陳伯伯的PSA指數顯著下降，排尿功能改善，生活品質得以保留。

臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷表示，攝護腺位於膀胱下方，圍繞尿道，是男性特有腺體，負責分泌攝護腺液以維持精液功能。攝護腺癌多發生於50歲以上男性，早期症狀不明顯，常被忽略。定期接受PSA檢查是目前篩檢攝護腺癌最有效的方法之一。一般建議50歲以上男性與醫師討論篩檢；若有家族史，應提早至45歲進行。

攝護腺癌常見風險包括高齡、家族史、高油脂飲食、肥胖及缺乏運動等生活習慣。依美國癌症聯合委員會（AJCC）分期，癌症侷限於攝護腺內屬第一或第二期，突破包膜則為第三期，若遠端轉移則為第四期。徐醫師強調，早期診斷、及時治療是提升治癒率的關鍵。

治療方式會依腫瘤分期、惡性度、年齡與整體健康狀況而異，包括手術、放射線及賀爾蒙治療。傳統根除性手術雖有效，但侵入性高，術後可能出現尿失禁及性功能障礙。賀爾蒙治療多用於晚期或不適合手術者。而海扶刀則適合早期、腫瘤範圍小且惡性度低的患者，可降低併發症風險。

徐易廷指出，海扶刀透過肛門探頭精準定位腫瘤，再以聚焦式高強度超音波破壞癌細胞，同時利用冷卻液保護直腸，降低出血及損傷風險。術中影像監控可避開重要神經血管，保護排尿及性功能。

徐易廷提醒，男性應提高警覺，攝護腺癌早期可無症狀，與攝護腺肥大類似，常至中、後期才就醫。建議有家族史的45歲以上男性、無家族史的50歲以上男性，每年接受PSA檢查；若指數異常，應及早安排MRI、穿刺切片等進一步檢查，避免延誤治療黃金期。

