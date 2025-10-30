男性注意！「攝護腺癌」有3大明顯症狀

▲55歲以上的男性每年應做一次PSA抽血檢查，或到泌尿科找專科醫師進行肛門指檢和攝護腺超音波檢查，早期診斷治療。（圖／ingimage）

[NOWnews今日新聞] 攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。

健康生活與早期就醫，為攝護腺癌預防之重要策略

根據111年癌症登記報告及113年死因統計資料，攝護腺癌在台灣我國男性中發生率居第三位，111年發生人數達9,062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。113年攝護腺癌死亡人數為1,897人，標準化死亡率每10萬人7.8人，死亡率排名第六。

廣告 廣告

攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。而國際研究指出，尚無充分證據顯示PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。美國預防服務工作組（U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；70歲以上男性則不建議進行篩檢。

國民健康署建議民眾「預防勝於治療」，避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，降低罹癌風險。男性民眾若有出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫，由醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治的機會。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

長白頭髮跟癌症有關係？不只是老化 東京大學研究這樣說

女性也要當心！肺癌成「新興國病」不吸菸也會罹癌 5習慣來防範

「超人醫師」徐超斌病逝！為南迴醫療奮鬥一生 中風罹癌持續奔走