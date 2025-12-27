男性癌症第3名！醫揭攝護腺癌5大風險因子 嘆「1原因」易拖到中後期

記者簡浩正／台北報導

男性注意！根據衛福部資料，台灣男性十大癌症發生率排行，攝護腺癌已上升至第三位。醫師提醒，攝護腺癌常見風險因子包括「高齡、家族史、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動」等生活習慣，因早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。

北市聯醫中興院區泌尿科主治醫師徐易廷表示，攝護腺位於膀胱下方，圍繞尿道，是男性特有腺體，具備分泌攝護腺液以維持精液功能的角色。根據統計，攝護腺癌多發生於50歲以上男性。初期幾乎無明顯症狀，常被忽略。定期接受攝護腺癌指數PSA（攝護腺癌指數）抽血檢查，是目前篩檢攝護腺癌最有效的方法之一。一般男性建議50歲起與醫師討論PSA篩檢，有家族史者應提早至45歲進行。

他說，攝護腺癌常見風險因子包括：高齡、家族史，父親兄弟曾罹患者風險較高、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動等生活習慣。根據美國癌症聯合委員會(AJCC)分期系統，癌症若侷限於攝護腺內屬第一或第二期，若突破包膜則歸類為第三期，如發生遠端轉移則為第四期。早期診斷、早期處理，才能大幅提高治癒率。

徐易廷指出，攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。在臨床也經常會遇到病人因擔心高齡、術後尿失禁問題及性功能障礙而對手術治療有疑慮。目前攝護腺癌的治療方式依據腫瘤分期、惡性度、年齡與整體健康狀況而異。治療上有手術、放射線及荷爾蒙等治療方式。以手術來說，達文西機械手臂輔助的根除性攝護腺切除術已成為非轉移攝護腺癌的主流療法之一，荷爾蒙治療則多用於晚期或無法手術者；海扶刀(HIFU)適用於早期即被診斷的癌症，且醫師評估腫瘤範圍小、惡性度低，則可考慮使用。

徐易廷強調，早期診斷是關鍵，有家族史之45歲以上者，以及無家族史之50歲以上者，每年應接受攝護腺癌指數PSA（攝護腺癌指數）檢查，若指數異常或醫師懷疑有風險，可進一步安排MRI、穿刺切片等檢查，及時接受專業評估，避免延誤病情。

