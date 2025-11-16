男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。
根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十大癌症死因第8位；男性發生率約為女性的2倍。
謝文斌說，研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的6倍，除此之外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，也是重要的危險因子。雖然隨著飲食習慣改善與幽門桿菌防治推動，國內胃癌的發生與死亡率已有下降趨勢，但仍不可掉以輕心。
謝文斌表示，國健署將自115年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系，成為第六項公費癌篩項目，45至74歲民眾可享「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測（如：糞便抗原檢驗），若結果為陽性，可經醫師安排除菌治療，相信有助降低慢性胃炎與胃癌發生風險。
治療方面，謝文斌指出，早期胃癌若能及時發現，透過內視鏡切除或手術治療，治癒率非常高；但若為中晚期，雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果往往不如早期治療理想。因此，呼籲民眾務必定期追蹤，並配合醫師進行胃鏡或影像檢查。
謝文斌強調，預防重於治療，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率，同時戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
