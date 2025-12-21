男性累、胖、沒性慾？醫警告：恐是睪固酮不足 教你改善方式
【健康醫療網／記者陳靖安報導】許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降：早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺。臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲指出，多數人以為只是壓力大或自然老化，但實際上，這些可能是「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）的表現，是男性相當常見卻容易忽略的疾病。
男性更年期常被忽略 睪固酮不足影響代謝健康
戴盟哲醫師表示，所謂「男性更年期」並不完全貼切，因男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1~2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。
睪固酮缺乏常見這些症狀 性功能變化最具代表
症狀方面，戴盟哲醫師說明，睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。
戴盟哲醫師補充，診斷上需在上午7~11點空腹抽血，因為睪固酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。為避免誤差，需兩次抽血確認。
治療方式選擇多 應與醫師詳細溝通評估
治療目標是讓睪固酮回到450~600 ng/dL的生理範圍，並改善相關症狀。治療方式包括經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。不過，有生育需求的年輕男性並不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成。
而許多人擔心補充睪固酮是否會誘發攝護腺癌。現有醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」。但治療過程中仍需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。
良好生活習慣為上策 出現不適盡早就醫
戴盟哲醫師強調，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食，都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。若你或身邊的男性出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，不妨盡早向泌尿科求助，透過科學檢查與治療，許多人都能重新找回自信與活力。
【延伸閱讀】
男星靠什麼越活越年輕？研究揭「睪固酮」助緩老化 不只外貌還跟健康有關！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67152
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 7
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 2 天前 ・ 6
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標
台灣的慢性腎臟病盛行率約10.6%，估計有250萬人。換算每10人就有1人的腎功能是受損的，腎指數下降（這我指的是eGFR，估量值腎絲球過濾率）幾乎是不可逆，能做的就是不再讓腎指數往下掉。但你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，「吃麵比吃飯更容易傷腎」……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
哈佛醫學院推薦10大超級食物！這樣吃防癌、穩血糖、降三酸甘油酯
哈佛醫學院營養師推薦10大超級食物，吃一種超級食物就等於攝取了多種食物的營養！比起其他食物，它們對身體的益處更大，能有效預防疾病。到底超級食物是什麽？這些食物可以搭配什麽食用？食用時有什麽需要注意？健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發起對話
養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取
營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泌尿道感染老是復發！「蔓越莓」真的有用嗎？
【健康醫療網／編輯部整理】蔓越莓為原產於北美的鮮紅色果實，常見於果汁與保健食品中。高雄長庚紀念醫院營養治療科營養師吳靜宜指出，近年研究顯示，蔓越莓富含多酚類植化素，具有抗氧化與抗發炎特性，對於泌尿道、心血管與腸胃健康，可能具有正面影響，逐漸成為營養與預防醫學研究關注的焦點。 蔓越莓營養關鍵 「多酚類化合物」抗氧化與抗發炎 吳靜宜營養師表示，新鮮蔓越莓約87%為水分，其餘含有膳食纖維、維生素 C，以及鎂、鉀、鐵等多種礦物質。其中，以多酚類化合物最具代表性，相關成分包括： • 花青素：具抗氧化與抗發炎作用，有助對抗自由基、減少細胞損傷。 • 黃酮醇：可調節免疫反應，幫助維持血管健康。 • 酚酸：有助降低體內氧化壓力，減少慢性疾病風險。 • 原花青素（PACs）：可阻止細菌附著於泌尿道與胃壁，是蔓越莓重要的保健成分。 蔓越莓汁與補充劑有助預防泌尿道感染 泌尿道感染在女性族群中相當常見，且容易反覆發作。吳靜宜營養師指出，多項研究發現，蔓越莓中的A型原花青素（PACs）能干擾細菌，特別是大腸桿菌，附著於膀胱與尿道上皮細胞，進而降低感染風險。研究顯示每日飲用約240毫升蔓越莓汁，或補充36～72毫健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」
台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
別以為是眼睛疲勞！醫警告：「這些症狀」恐是虹彩炎發作 自行用藥更慘
眼睛突然紅腫、視力模糊還伴隨疼痛？小心！這可能不是普通的眼睛疲勞，而是「虹彩炎」找上門！ 虹彩炎早期識別指南 4個關鍵症狀 這種眼睛發炎疾病來勢洶洶，延誤治療可能影響視力。對此，眼科體系羅英源總院長就來教你認識虹彩炎的4大典型症狀，讓你能及早發現、及早治療。 1、眼睛紅腫充血，而且是「靠近黑眼珠」的紅不同於結膜炎整片泛紅，虹彩炎在角膜周圍特別充血 ，呈現環狀紅圈。這種「睫狀充血」是虹彩炎的招牌特徵，眼白靠近黑眼珠處會特別紅，看起來像戴了一圈紅色隱形眼鏡。 2、眼睛痛到受不了，尤其是「深層脹痛」虹彩炎的疼痛不是表面刺痛，而是眼球深處的鈍痛、脹痛，有時還會痛到太陽穴、眉骨。症狀在光線較亮時會加劇(因為瞳孔收縮刺激發炎的虹膜)，有些患者形容「好像有東西在眼睛裡面脹著」，這種感覺超不舒服！ 3、看東西霧茫茫，視力突然下降發炎會導致眼內蛋白質滲出，讓視線變得模糊不清，就像隔著一層毛玻璃看世界。有些患者會看到光暈，或者覺得眼前有薄霧遮擋。視力下降程度因人而異，但通常會明顯感覺到「跟平常不一樣」！ 4、超級怕光，見光就想躲虹彩炎患者對光線異常敏感，即使是普通室內光線都覺得刺眼難耐！這是因為發炎的虹膜常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 1
他們只是想活命「卻被輸進愛滋病毒」！10童確診HIV僅補助8萬元 家屬怒轟政府失職
根據NDTV與BBC報導，中央邦薩特納（Satna）地區日前被揭發5名年齡介於3至15歲的地中海貧血症兒童，在政府及私人醫療機構接受輸血治療後感染HIV。地方政府調查顯示，這些兒童曾接受來自多名捐血者的血液輸注，血液來源遍及不同血庫與醫療單位，總計涉及超過150筆輸血紀錄。事...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3