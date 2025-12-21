男性累、胖、沒性慾？醫警告：恐是睪固酮不足 教你改善方式

【健康醫療網／記者陳靖安報導】許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降：早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺。臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲指出，多數人以為只是壓力大或自然老化，但實際上，這些可能是「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）的表現，是男性相當常見卻容易忽略的疾病。

男性更年期常被忽略 睪固酮不足影響代謝健康

戴盟哲醫師表示，所謂「男性更年期」並不完全貼切，因男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1~2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

睪固酮缺乏常見這些症狀 性功能變化最具代表

症狀方面，戴盟哲醫師說明，睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

戴盟哲醫師補充，診斷上需在上午7~11點空腹抽血，因為睪固酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。為避免誤差，需兩次抽血確認。

治療方式選擇多 應與醫師詳細溝通評估

治療目標是讓睪固酮回到450~600 ng/dL的生理範圍，並改善相關症狀。治療方式包括經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。不過，有生育需求的年輕男性並不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成。

而許多人擔心補充睪固酮是否會誘發攝護腺癌。現有醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」。但治療過程中仍需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。

良好生活習慣為上策 出現不適盡早就醫

戴盟哲醫師強調，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食，都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。若你或身邊的男性出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，不妨盡早向泌尿科求助，透過科學檢查與治療，許多人都能重新找回自信與活力。

